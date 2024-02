Tin liên quan Rễ cây đinh lăng có tác dụng gì với sức khoẻ?

Lá ngò gai là loại rau gia vị phổ biến của người Việt Nam. Lá ngò gai còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau là: Mùi gai, mùi tàu, mùi tây... Vậy uống nước lá ngò gai có tác dụng gì với sức khoẻ?

Tổng quan về cây ngò gai

Rau ngò gai thuộc loại cây có tuổi thọ, mọc đứng, có độ cao trung bình khoảng từ 15 đến 25cm.

Lá rau có hình mác và thuôn dài. Dọc 2 bên mép lá có nhiều gai. Hoa của lá ngò gai màu trắng lục.

Quả hình dạng gần giống hình cầu, hơi dẹt và chứa nhiều hạt bên trong để làm giống. Thông thường, khi già quả của cây sẽ tự rụng và phát tán mọc hoang.

Toàn thân của lá ngò gai có mùi thơm của tinh dầu. Rau ngò gai tính ấm, mùi thơi, vị hơi đắng.

Lá mùi tàu thường mọc ở những nơi hoang dại. Vùng nhiệt đới cũng như cận nhiệt đới ở châu Mỹ được cho là nơi bắt nguồn của cây ngò gai. Ở nhiều nơi lá mùi tàu còn được trồng như một loại rau để kinh doanh.

Ở Việt Nam, loại cây này mọc hoang ở khắp mọi nơi, phổ biến ở nơi đất ẩm, mát; đặc biệt là vùng đồi núi. Chúng được trồng nhiều nhất là ở các vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc.







Uống nước ngò gai có tác dụng gì?

Nếu ăn và uống nước lá ngò gai hợp lý cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng sau:

Chữa hôi miệng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, hôi miệng khiến bạn mất tự tin khi đối diện với người khác, đây là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Một trong những cách để điều trị hôi miệng là súc miệng với nước ngò gai.

Cụ thể, bạn rửa sạch một nắm ngò gai rồi đem đi đun sôi, cho thêm vài hạt muối, khuấy tan rồi dùng nước này để ngậm và súc miệng, nên áp dụng đều đặn 3 lần/ngày. Sau 1 tuần miệng sẽ thơm tho, hết mùi hôi, nhưng vẫn nên duy trì thói quen này để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trị bệnh truyền nhiễm

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Bold Sky cho biết, theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san DARU Journal of Pharmaceutical Science, ngò gai sở hữu những đặc tính kháng khuẩn có thể giúp chống lại các chủng vi khuẩn gram âm và gram dương khác nhau, cùng với một số loài virus, nấm và nấm men.

Các phytochemical trong ngò gai nhắm vào những mầm bệnh và có thể điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm ở người, bao gồm nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh.

Kiểm soát tiểu đường

Chiết xuất tinh dầu từ lá ngò gai có hoạt động chống ôxy hóa mạnh mẽ. Ngò gai chứa lượng lớn axít ascorbic (vitamin C) hoạt động như một chất chống ôxy hóa và giúp loại trừ các gốc tự do. Điều này khiến ngò gai trở thành công cụ hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường và các rối loạn khác do căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể gây ra.

Một số công dụng khác

Bên cạnh những công dụng được đề cập đến, lá mùi tàu còn là một bài thuốc dùng để điều trị chứng đái dầm ở trẻ em; bệnh mụn bọc, mụn trứng cá; bài thuốc chữa đau bụng, tiêu chảy; trị nám da; cân bằng đường huyết.

Trên đây là những công dụng của nước lá mùi tàu với sức khoẻ. Hãy thường xuyên bổ sung lá mùi tàu vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình nhé.