Tin thế giới sáng 7-11: Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

(GLO)- Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán ba bên tại Abu Dhabi; đảo Qeshm của Iran lại trúng tên lửa; Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon; các tòa soạn châu Âu bị đe dọa đánh bom hàng loạt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-11.

Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

Ngày 6-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine về cuộc xung đột đang diễn ra dự kiến bắt đầu vào ngày 10-11 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Moscow, Nga, ngày 6-11-2026. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga, ông Putin cho biết đã mời các đại diện thuộc phái đoàn Nga dự kiến tới Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham gia cuộc họp ngày 6-11.

Theo TASS, tham dự cuộc họp ngày 6-11, ngoài các thành viên Hội đồng An ninh Nga, còn có Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky; Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov; các Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov; Cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Igor Kostyukov; và Phó Cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Yury Zhigarlovsky.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin các cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi sẽ kéo dài hai ngày.

Đảo Qeshm của Iran lại trúng tên lửa sau cuộc không kích của Mỹ đầu tuần

Truyền thông Iran đưa tin hai tên lửa tiếp tục đánh trúng đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi Washington tiến hành không kích hòn đảo này, làm dấy lên lo ngại căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin không có thương vong nào xảy ra sau hai tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực Suza trên đảo Qeshm, miền nam Iran. Ảnh: Roya News English

Hãng thông tấn Tasnim sáng 7-11 cũng đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm của Iran. Tasnim nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại, các nguồn tin chính thức vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Trước đó, vào rạng sáng 3-11, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng người dân nghe thấy một số tiếng nổ trên đảo Qeshm.

Sau đó, ba quan chức tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng quân đội nước này đã không kích đảo Qeshm của Iran để phòng thủ và nhằm bảo vệ các khí tài của Mỹ trong khu vực.

Một quan chức cho biết Mỹ tấn công để đáp trả vụ Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ. Đây dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức từng cân nhắc.

Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

Truyền thông Israel tối 6-11 cho biết quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại chiến trường Lebanon bùng phát trở lại.

Theo đó, các lực lượng Israel hoạt động dọc biên giới Lebanon, đang chuẩn bị các công sự chiến đấu, đồng thời cập nhật kế hoạch tác chiến mới trước khi mùa Đông bắt đầu. Lãnh đạo quân đội Israel đang chờ quyết định khai chiến từ Mỹ, cảnh báo rằng thực tế chiến trường có thể lập tức thay đổi theo các diễn biến tại Washington.

Binh lính Israel canh gác gần biên giới với Lebanon tại thị trấn Metulla, miền Bắc Israel ngày 25-2-2025. Ảnh: Reuters

Xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã bùng phát trở lại đầu tháng 3 năm nay, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran.

Khi chiến sự Iran lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn ngày 8-4 và sau đó là thỏa thuận tạm thời ngày 18-6, Israel và Lebanon cũng triển khai lệnh ngừng bắn khung ba bên do Mỹ bảo trợ từ cuối tháng 6. Về mặt lý thuyết, lệnh ngừng bắn khung ba bên đến nay vẫn còn hiệu lực, dù trên thực tế quân đội Israel thường xuyên phát động tấn công vào Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 6-11, Tư lệnh quân đội quốc gia Lebanon, Tướng Rodolphe Haykal đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Lebanon chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản có thể nổ ra trong thời gian tới.

Các tòa soạn châu Âu bị đe dọa đánh bom hàng loạt

Nhiều tòa soạn tại Ireland, Bulgaria và Anh nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay trên khắp châu Âu liên tiếp trở thành mục tiêu của các cảnh báo an ninh giả, làm dấy lên lo ngại về một chiến dịch gây bất ổn có tổ chức.

Lực lượng cảnh sát Ireland làm việc bên ngoài trụ sở của đài phát thanh truyền hình Ireland RTE, sau khi nhân viên tại đây được sơ tán do một lời đe dọa đặt bom, ngày 6-11-2026. Ảnh: Reuters

Các tòa soạn tại Ireland và Bulgaria ngày 6-11 nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom từ một người tự xưng là Mikhail Andropov. Người gửi tuyên bố đứng sau làn sóng cảnh báo đánh bom giả đang lan rộng, gây gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều quốc gia châu Âu.

Đài phát thanh truyền hình công cộng RTE của Ireland đã phải sơ tán nhân viên khỏi trụ sở để đảm bảo an toàn.

Các thư điện tử mang tiêu đề "Thông điệp gửi phương Tây", trong đó người gửi mô tả những lời đe dọa hiện tại là bước mở đầu cho một loạt cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện giao thông trên khắp châu Âu.

Đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện thiết bị nổ nào và toàn bộ máy bay liên quan đều hạ cánh an toàn.