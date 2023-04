Tìm về “kỳ quan” Bảy Núi

Gần đây, Khu tham quan Điện Mặt trời An Hảo được nhắc đến như điểm dừng chân mới, đầy lý thú. Không chỉ hiện diện như một vùng “thảo nguyên năng lượng” ngoạn mục, tạo nên nguồn sản lượng điện khổng lồ, hòa mình vào lưới điện quốc gia, Điện Mặt trời An Hảo còn là điểm đến với những trải nghiệm tham quan du lịch sinh thái “có một, không hai” nơi xứ núi…

Khu tham quan điện mặt trời An Hảo tọa lạc dưới chân Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên 50km và Châu Đốc khoảng 40km.

Khó để hình dung về vùng biên viễn Tây Nam - trước kia hoang vu với đất đá khô cằn, những mùa nắng rát mặt, khan hiếm nước sạch, đời sống dân cư một thời khó khăn - lại có thể trở mình mạnh mẽ và phù phép với “diện mạo” của một khu tham quan du lịch xanh ấn tượng.

Bên cạnh vẻ thâm trầm, hùng vĩ của dãy Thất Sơn, khu tham quan Điện mặt trời An Hảo còn mở ra những đường nét mới, chấm phá cho cảnh sắc nơi đây dáng dấp tiên phong, hiện đại của việc đón đầu xu thế trong đầu tư sản xuất nguồn“năng lượng sạch”.

Bừng sáng dưới ánh trời là các tấm quang pin, tựa những “tấm thảm xanh” nối tiếp nhau, chừng như bất tận. Hòa vào phối cảnh rẻo cao, kiến tạo và mở ra một không gian văn hóa sinh thái mới lạ, thơ mộng và tràn đầy sức sống.

Một “thảo nguyên xanh” mọc lên giữa đại ngàn nắng gió, càng điểm tô cho khung cảnh núi non kỳ vĩ nơi đây, góp phần giúp du khách muôn phương được thưởng ngoạn, tận hưởng những sắc thái riêng biệt, độc đáo. Từ thấp đến cao, từ gần đến xa, phối cảnh nơi đây với Thủy đài Sao Mai, hồ Thiên cảnh, “bàn tay Phật” , vườn thú, chuỗi tiểu cảnh hoa giấy… là các phân khu để du khách tha hồ trải nghiệm. Nơi những vẻ đẹp được hòa điệu, tạo nét gần gũi, thân thiện của phong cảnh hữu tình vùng sơn cước.

Đến đây, du khách được hòa mình vào nhịp thở thiên nhiên, núi non xanh thẫm, vuốt ve những chú cừu mến khách, ngắm đàn cá dưới hồ soi bóng nước lung linh… Ở phía xa, những đóa hướng dương đang vươn về phía mặt trời. Những cụm dừa cạn rung rinh khoe sắc. Vùng thạch thảo tím mơ màng… Tất cả vẽ nên một chân trời cảnh sắc đầy thi vị.

Sự đổi thay kỳ diệu và hiệu ứng tích cực đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về các giá trị nuôi dưỡng, tầm nhìn, sự vượt khó vươn lên của miền biên thùy nắng gió. Sự phát triển ấy đang tạo ra những hấp lực, khắc tạc nên hình ảnh một “kỳ quan mới” giữa chốn đại ngàn xứ núi. Hứa hẹn là điểm đến đầy sức hút và thắp lên viễn cảnh mới ở miền biên giới Tây Nam.