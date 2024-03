Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Sau cú va chạm với xe container trên QL2, xe khách bị xé toạc. Tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ và 5 người bị thương. Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Sáng 4.3, Công an TP.Đà Nẵng trao bằng khen của Bộ Công an cho lực lượng chuyên án bắt nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng thu lợi bất chính 2.500 tỉ đồng.

UBND tỉnh Tiền Giang thưởng đột xuất cho tập thể Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên về thành tích xuất sắc trong phối hợp bắt giữ đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”.

Ngày 1.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can tông xe vào CSGT.