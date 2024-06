Ngày 13-6, Công an quận 4 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân một người nước ngoài tử vong trong căn hộ chung cư tại địa bàn.

Mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn do Quách Ngọc Giao cầm đầu, Công an TPHCM đã bắt thêm 3 bị can được thuê in ấn số lượng lớn vỏ hộp các sản phẩm tân dược.