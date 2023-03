(GLO)- Ngày 29-3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai. Làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh-nêu rõ: Trong những tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Qua đó, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tốt an ninh trật tự các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp tích cực phối hợp với lực lượng Công an chủ động, nâng cao công tác tuyên truyền, phòng-chống các loại tội phạm. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công an tỉnh Gia Lai làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, triển khai tốt hơn nữa các mặt công tác Công an; chủ động, tập trung lực lượng bám nắm địa bàn, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự tại cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tích cực triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.