Thợ đào giếng ở Bình Phước tử vong dưới giếng sâu do điện giật

Công an huyện Đồng Phú phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chết của người thợ đào giếng được phát hiện dưới giếng sâu.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chết của một thợ đào giếng, nghi do bị điện giật.

Trước đó, chiều 21/3 vừa qua, anh Lê Văn Cảnh, 49 tuổi và anh Trần Văn Hiệp, 39 tuổi, cùng ngụ thành phố Đồng Xoài, đến đào giếng thuê cho một người dân ở ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Hiệp ở dưới giếng sâu khoảng 10m, sử dụng máy đào đất bằng điện và máy bơm nước để đào đất và bơm nước lên.

Lúc này, anh Cảnh ở phía trên, đang đứng điều khiển máy tời đất, thấy máy không có điện, anh Cảnh gọi anh Hiệp ở dưới giếng nhưng không thấy trả lời. Nghi ngờ anh Hiệp bị điện giật, anh Cảnh gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường, đưa anh Hiệp lên trên nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.