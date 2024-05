Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Đề án 06

Các nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Huỳnh Văn Tí và Nguyễn Ngọc Phi vừa bị thi hành kỷ luật cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm liên quan các gói thầu của Tập đoàn AIC.

Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả.

(GLO)- Sáng 23-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa vụ cháy tại công ty sản xuất băng keo, nỗ lực ngăn cháy lan qua nhà dân.

Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.