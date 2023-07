Thần đồng guitar Hàn Quốc chơi 'See tình' trong tour diễn tại Việt Nam

Thần đồng guitar Hàn Quốc Sungha Jung sẽ chơi bản hit “See tình” của Hoàng Thùy Linh trong tour lưu diễn Sungha Jung Live in Vietnam 2023 ngày 14-16/7 tới đây.

Trước đây anh đã từng 5 lần biểu diễn tại Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên Sungha Jung thực hiện 3 buổi diễn tại 3 thành phố lớn.

Chơi guitar thành thạo từ khi 10 tuổi, Sungha Jung được mệnh danh là thần đồng guitar Hàn Quốc và đã sớm trở nên nổi tiếng, đặc biệt kênh YouTube của Sungha Jung có 7,1 triệu người theo dõi.

Tự sáng tác và chuyển soạn rất nhiều bản nhạc với phong cách đa dạng, Sungha Jung đã phát hành album solo thứ 9 mang tên "Poetry" vào tháng 8/2022. Những bản nhạc anh thể hiện dễ dàng đi vào lòng người và làm say đắm những ai trót mê tiếng guitar, tiêu biểu như "Felicity", "River Flows In You", "Irony", "On A Brisk Day", "Flaming", "The Phantom of the Opera", "Haru Haru"…

Đặc biệt, bản cover nhạc phim "Cướp biển vùng Caribbean" thu hút được nhiều sự chú ý nhất với 64 triệu lượt xem.

Sungha Jung được mời hợp tác với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc và trên thế giới: 2NE1, G-Dragon, Jason Mraz, Tommy Emmanuel, Kotaro Oshio, Andy McKee, Trace Bundy,… và đã có tour diễn tại rất nhiều nước: Pháp, Mỹ, Australia, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…

Với khán giả Việt Nam, Sungha Jung được biết đến chủ yếu qua những bản nhạc trên YouTube. Anh cũng chính là nghệ sỹ fingerstyle guitar nước ngoài đầu tiên lưu diễn tại Việt Nam.

Theo ông Đỗ Dương Tùng, Chủ tịch Hội Fingerstyle Guitar Việt Nam (Vietnam Fingerstyle Guitar Organization – VNFS) thì Fingerstyle Guitar (FS) là loại hình guitar mới lạ độc đáo, xuất xứ từ Mỹ, được biết đến ở Việt Nam những năm gần đây. Với hình thức chơi one-man-band, chỉ một người với cây guitar duy nhất có thể đem đến âm thanh của cả một ban nhạc.

“FS là sự phá cách hoàn toàn về kỹ thuật, về các thế tay và hình dung về âm thanh mà một cây guitar có thể mang lại, truyền tải được nhiều phong cách, nhiều dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy, FS chính là sự sáng tạo ở mức cao nhất. Người chơi được tự do tạo ra những kỹ thuật, những thế tay hoàn toàn mới, thể hiện màu sắc riêng của chính mình,” ông Tùng cho biết.

Đây là năm thứ sáu công ty Wind Strings Music hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ và Vietnam Fingerstyle Guitar Organization tổ chức tour lưu diễn của Sungha Jung.

“Với nỗ lực tổ chức các buổi biểu diễn của nghệ sỹ quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của dòng guitar fingerstyle tại nước ta, chúng tôi mong rằng sẽ thu hút được thêm nhiều khán giả Việt Nam đến với dòng guitar mới mẻ này, cũng như đưa nghệ thuật đến gần với công chúng hơn, góp phần phát triển môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng và mang đến cho xã hội một lựa chọn giải trí nghệ thuật tinh thần có giá trị cao, dễ cảm thụ,” ông Tùng chia sẻ.

Chương trình gồm 3 buổi biểu diễn vào ngày 14/7 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội; 15/7 tại Nhà hát VOH Music One, Thành phố Hồ Chí Minh và 16/7 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng.