Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

(GLO)- Sáng 15-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới và triển khai một số giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt quan điểm, chủ trương, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông, thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo đảm TTATGT; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT…

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh về nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở từ ngày 15-12-2022 đến 14-5-2023. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các mặt công tác góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, TTATGT trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 chỉ số (giảm 0,7% số vụ, giảm 11,11% số người chết và giảm 15,93% số người bị thương) so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết luận hội nghị, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, trọng tâm là 3 nhóm hành vi vi phạm trọng điểm gồm: nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng. Trong đó, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn, tạo sự chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Đồng thời, tiếp tục rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông để kịp thời tham mưu các ngành chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời; chú trọng công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục số thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT, trật tự xã hội; phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện và các đối tượng chưa có giấy phép lái xe cam kết chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.