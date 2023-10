Tặng 1 tấn gạo và hơn 560 suất quà cho học sinh, người nghèo huyện Chư Sê, Mang Yang

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với “Câu lạc bộ 3 thế hệ” (gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho học sinh tại các trường bán trú tại huyện Mang Yang. Tham gia chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm.

Theo đó, “Câu lạc bộ 3 thế hệ” do ông Phạm Đình Chiến làm Chủ nhiệm đã trao tặng 880 kg gạo, 5 triệu đồng và 176 suất quà cho Trường Tiểu học Lơ Pang và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang). Mỗi suất quà gồm cặp sách, mền, tập vở, bút viết, sữa, bánh kẹo, đèn lồng… Bên cạnh đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang, “Câu lạc bộ 3 thế hệ” đã gửi tặng 120 kg gạo và 24 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Đê Ar (xã Đê Ar).

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cảm ơn tình cảm, tấm lòng “tương thân, tương ái” của các thành viên “Câu lạc bộ 3 thế hệ” đối với các em học sinh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết để chăm lo cho các em học sinh có điều kiện học tập ngày càng tốt hơn.

* Chiều 30-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê), đoàn từ thiện Hương Sen Tiền Giang-Long An (tỉnh Tiền Giang và Long An) tặng 150 suất quà (400.000 đồng/suất) cho 150 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và người già bệnh tật của hai làng: Tào Roong và Tào Kuk (xã Ia Pal). Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 200 suất quà (150.000 đồng/suất) cho trẻ em là học sinh tiểu học và THCS của hai làng trên. Tổng trị giá 90 triệu đồng do phật tử chùa Mỹ Thạch và đoàn từ thiện Hương Sen vận động các Mạnh Thường Quân ở tỉnh Tiền Giang và Long An tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với gia đình bà Nguyễn Thị Phương đến từ tỉnh Lâm Đồng cùng UBND xã Đak Ta Ley tổ chức chương trình tặng quà cho bệnh nhân phong tại địa phương.

Theo đó đoàn đã tặng 38 suất quà (trị giá gần 200.000 đồng/suất) gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm cho 38 hộ có bệnh nhân phong của làng Đak Dwe (Đak Ta Ley. Toàn bộ số quà trên do gia đình bà Nguyễn Thị Phương tài trợ.