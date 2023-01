Super Junior và loạt sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn

Nhiều sao quốc tế như Super Junior, dàn diễn viên phim F4 Thailand: Boys Over Flowers, mỹ nam Thái gốc Việt Nanon Korapat Kirdpan… xác nhận biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 2 và 3 tới.

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, fanpage chính thức của công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment tại Việt Nam bất ngờ thông báo nhóm nhạc nam Kpop Super Junior sẽ có concert ở TP.HCM vào ngày 11.3 tới.

Đêm diễn mang tên Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh, nằm trong chuỗi concert vòng quanh thế giới của Super Junior. Ngoài thời gian diễn ra sự kiện, phía SM Entertainment vẫn chưa cập nhật chi tiết về địa điểm tổ chức, giá vé cũng như các thông tin bên lề đêm diễn này.

Dù vậy, bài đăng về concert của Super Junior tại Việt Nam đã thu hút nhiều sự quan tâm và được lan truyền rầm rộ. Phần lớn fan Việt Nam đều không giấu được cảm xúc phấn khích lẫn hạnh phúc trước thông tin thần tượng chuẩn bị đến Việt Nam làm concert.

Trước Super Junior, nhiều ngôi sao Thái Lan cũng đã xác nhận lịch trình đến Việt Nam trong tháng 2 và 3 năm nay. Gây chú ý nhất là sự kiện Shooting Stars của dàn cast Vườn sao băng Thái Lan (F4 Thailand: Boys Over Flowers), diễn ra vào ngày 4.3 tại TP.HCM.

Vườn sao băng Thái Lan quy tụ bộ tứ mỹ nam Bright Vachirawit Chiva-aree, Win Metawin Opas-iamkajorn, Nani Hirunkit Changkham và Dew Jirawat Sutivanichsak. F4 bản Thái Lan có lượng fan Việt Nam khá đông đảo và nồng nhiệt.

Bên cạnh đó, bộ đôi Ohm Pawat Chittsawangdee và Nanon Korapat Kirdpan cũng xác nhận có fan meeting ở TP.HCM vào ngày 18.2 ở Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Nanon Korapat Kirdpan là ngôi sao Thái Lan có độ phổ biến lớn ở Việt Nam. Anh là diễn viên Thái gốc Việt Nam được biết đến qua các phim, như sêri Tuổi nổi loạn, Năng lực trời ban, Chỉ là bạn thôi nhé…

Tháng 2 tới còn chứng kiến cuộc “đổ bộ” của dàn sao của phim boy’s love Thái Lan là Love in the air (Không khí tình yêu) đến TP.HCM. Tương tự, các diễn viên tác phẩm KinnPorsche The Series (Thiếu gia xã hội đen yêu tôi) nhiều khả năng cũng sẽ đến TP.HCM biểu diễn trong tháng 2 sau lần lỡ hẹn vào năm ngoái, khi concert đột ngột bị tạm hoãn.

