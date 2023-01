Doanh thu toàn cầu của "Avatar 2" vượt mốc 2 tỷ USD

Phần 2 của bộ phim "Avatar" với tựa đề "The Way of Water" (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước) vẫn vững vàng ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp kể từ khi ra mắt, với doanh thu toàn cầu đã vượt mốc 2 tỷ USD.

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron là bộ phim đầu tiên cán mốc 2 tỷ USD trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với doanh thu phòng vé trong nước là 598 triệu USD và quốc tế là 1,42 tỷ USD.

Điều đó khiến bộ phim của Disney/20thCentury trở thành bộ phim thứ 6 trong lịch sử từng vượt mốc doanh thu này, dù vẫn chưa thể phá kỷ lục từng được ghi nhận với bom tấn "Avatar" công chiếu năm 2009.

"Dòng chảy của nước" là bản nối tiếp câu chuyện của phần 1, kể về Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) và Neytiri (Zoe Saldana đóng) khi họ xây dựng gia đình mới ở Pandora.

Họ hạnh phúc với 4 người con, trong đó có cô bé Kiri (Sigourney Weaver đóng) - con gái của tiến sỹ quá cố Grace Augustine. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài khi con người quay trở lại để báo thù...

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất cuối tuần qua tại Bắc Mỹ là tác phẩm hoạt hình ăn theo "Shrek" của Universal - “Puss in Boots: The Last Wish,” với doanh thu trong tuần là 11,5 triệu USD.

Bộ phim phù hợp với những giây phút giải trí nhẹ nhàng bên cạnh gia đình, nhất là dành cho trẻ em, khi truyền tải những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Trong khi đó, tác phẩm kinh dị về búp bê sát thủ "Model 3 Generative Android" (viết tắt là "M3GAN") do Universal và Blumhouse phát hành về đích thứ 3, với doanh thu 9,8 triệu USD.

Bộ phim xoay quanh một con búp bê giống người được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trở thành người bạn đồng hành của trẻ em, song con búp bê này bắt đầu phát triển trí tuệ của riêng mình và nung nấu ý định kiểm soát chủ nhân.

Mặc dù mang môtíp khá quen thuộc, nhưng bộ phim với kinh phí sản xuất chỉ 12 triệu USD vẫn giành được sự yêu thích từ người xem.

Vươn lên vị trí thứ 4 là bộ phim "Missing" do Sony mới phát hành, với doanh thu 9,3 triệu USD. Giới chuyên gia nhận định đây là kết quả ấn tượng trong tuần đầu công chiếu đối với một bộ phim dòng hình sự tội phạm (crime thriller).

Bộ phim thuộc thể loại screenlife, vốn là một nhánh của found footage - thể loại phim mà khán giả chứng kiến các tình tiết thông qua màn hình máy quay cầm tay của nhân vật.

Bộ phim kể về hành trình đi tìm người mẹ mất tích của cô gái June Allen (Storm Reid thủ vai) hứa hẹn mang lại nhiều tình tiết kịch tính và mới lạ.

Đứng thứ 5 là bộ phim "A Man Called Otto" của Sony với doanh thu 9 triệu USD. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết "A Man Called Ove" của tác giả Fredrik Backman người Thụy Điển, với sự tham gia của Tom Hanks trong vai một người đã về hưu có tính cách cộc cằn nhưng dần cởi mở hơn sau các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với những người hàng xóm lạc quan, vui vẻ.

Dưới đây là những bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách cuối tuần qua:

6. "Plane" - 5,3 triệu USD

7. "House Party" - 1,8 triệu USD

8. "That Time I Got Reincarnated as a Slime" - 1,5 triệu USD

9. "Black Panther: Wakanda Forever" - 1,4 triệu USD

10. "The Whale" - 1,3 triệu USD.

Theo TTXVN/Vietnam+