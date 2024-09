News1 đưa tin Song Hye Kyo kiếm được hàng triệu USD thông qua khoản đầu tư bất động sản chỉ trong 3 năm.

Theo dữ liệu của công ty bất động sản Building Road, năm 2021, nữ diễn viên sinh năm 1981 mua tòa nhà 5 tầng, với diện tích đất là 493,7 m2 và diện tích xây dựng là 246,6 m2, tại lối vào khu phức hợp căn hộ Hannam the Hill - một trong những khu bất động sản cao cấp nhất của Seoul, Hàn Quốc.

Thời điểm đó, người đẹp bỏ ra khoản tiền 19,5 tỷ won (14,6 triệu USD). Trong đó, Song Hye Kyo sử dụng 11,5 tỷ won (8,63 triệu USD) tiền mặt và vay phần còn lại từ ngân hàng. Bất động sản do ngôi sao The Glory đứng tên.

Vào 3 năm trước, giá đất ở khu Hannam the Hill là 131 triệu won (98.000 USD) cho một pyeong (đơn vị đo lường của Hàn Quốc, tương đương 3,3 m2). Hiện tại, mức giá tăng lên 165 triệu won (khoảng 124.000 USD Mỹ)/pyeong đất.

Ngôi nhà của Song Hye Kyo được xây dựng vào năm 1989, đã cũ so với thời đại nên giá trị bất động sản gần như hoàn toàn dựa trên giá đất. Do đó, giá trị thị trường hiện tại của tòa nhà mà Song Hye Kyo sở hữu ước tính là 25,5 tỷ won (khoảng 19,2 triệu USD), cao hơn tới 6 tỷ won (khoảng 4,5 triệu USD) so với giá mua ban đầu.

Koreaboo đánh giá Song Hye Kyo không cần phải làm gì cũng giúp giá trị tài sản ròng của mình tăng thêm khoản tiền đáng kể.

Song Hye Kyo hiện giữ vị trí top một nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với Jun Ji Hyun. Mỹ nhân Trái tim mùa thu kiếm được 163.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình (căn cứ trên mức thù lao nhận được cho mỗi tập The Glory - dự án phim mà Song Hye Kyo đóng chính gần nhất vào năm 2022-2023). Như vậy, với 16 tập phim, vợ cũ Song Joong Ki bỏ túi 2,608 triệu USD.

Theo Forbes Korea, mức thu nhập của “nữ thần mặt mộc Hàn Quốc” vào năm 2023 rơi vào khoảng 3 triệu USD. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên U45 còn tích cực hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau như Fendi, Chaumet, Bottega Veneta, LG, Hyundai và SK Telecom.

Song Hye Kyo ước tính sở hữu khối tài sản ròng lên tới 42 triệu USD, tính đến tháng 4/2024.

