Pleiku: Nữ sinh lớp 7 nhập viện vì bị đánh

(GLO)- Ngày 3-11, Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, sau thời gian điều trị, em V.N.K.A. (lớp 7/3 Trường THCS Ngô Gia Tự, xã An Phú, TP. Pleiku) đã xuất viện. Em A. là nạn nhân trong 1 clip bị học sinh cùng trường đánh dẫn đến nhập viện .

Một đoạn clip ghi lại sự việc học sinh A. bị đánh.

Theo nội dung vụ việc, vào ngày 20-10, một nhóm học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự, xã An Phú tới nhà em A. ở thôn 5, xã An Phú yêu cầu ra ngoài nói chuyện.

Sau đó, nhóm này dẫn em A. ra cánh đồng sau trường vùi em xuống đánh đập. Đồng thời, quay video cố tình lột đồ em A.. Tiếp đó, ngày 21-10, nhóm học sinh này tiếp tục đến nhà và chở A. ra vị trí cũ để đánh em A.. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình em A. báo cáo nhà trường, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đưa em A. điều trị tại Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai.

Tại thời điểm nhập viện, em A. được bác sĩ Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai chẩn đoán viêm xoang hàm cấp, theo dõi tổn thương phần mềm-sang chấn tâm lý sau bị đánh, rối loạn nhịp tim, viêm trào ngược dạ dày thực quản độ A-viêm xung huyết niêm mạc dạ dày.

Trao đổi với P.V, Thầy Đoàn Văn An-Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh A.. Đối với các học sinh có hành vi đánh em A. cũng đã ăn năn, hối cải và xin lỗi. “Các học sinh này đều ở cùng xóm với nhau. Bây giờ, vụ việc nhà trường đang chờ cơ quan Công an giải quyết. Khi có kết luận của cơ quan Công an, nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật, chiếu theo điều lệ, xử lý vụ việc”-thầy An nói.