Ông lão người Mỹ kể về 3 tuần trôi dạt trên biển từ Philippines sang Việt Nam

Đến 16 giờ ngày 4/6, đội "người nhái" Công an tỉnh Bình Dương lặn tìm thấy một thi thể bé gái đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ thuộc hãng "Be Group" tụ tập lạng lách, gây mất an ninh trật tự, công an đã bắt 14 người để điều tra.