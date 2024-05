Ông Dương Ngọc Hải làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Dương Ngọc Hải được HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) ngày 19-5, với tỷ lệ phiếu 85/85 đại biểu có mặt.

Kỳ họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Như vậy, Thường trực UBND TP HCM hiện nay gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch: Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng, Dương Ngọc Hải và Trần Thị Diệu Thúy.

Dự kiến, ông Dương Ngọc Hải sẽ phụ trách lĩnh vực nội chính. Trước đó, tại kỳ họp, ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực này đã được HĐND TP HCM miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Ngô Minh Châu đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định trong cùng ngày.

Tiểu sử ông Dương Ngọc Hải

Tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải sinh năm 1967, quê quán tại tỉnh Long An. Ông Dương Ngọc Hải có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Ngọc Hải bắt đầu sự nghiệp trong ngành kiểm sát, gắn bó với địa bàn TP HCM từ năm 1990 tới nay.

Từ tháng 4-1990 đến tháng 10-2001, ông là chuyên viên, kiểm sát viên sơ cấp rồi kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.

Từ tháng 11-2001 đến tháng 5-2003, ông là Phó Trưởng Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.

Từ tháng 6-2003 đến tháng 7-2007, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3.

Từ tháng 8-2007 đến tháng 9-2011, ông là Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố; Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.

Từ tháng 10-2011 đến tháng 5-2016, ông là Thành ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 6-2019, ông là Thành Ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM; đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ tháng 7-2016).

Từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020, ông làm Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực rồi Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Từ tháng 7-2020 đến nay, ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Tháng 7-2021: ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lời cam kết của tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải

Dù ở cương vị nào, ông Dương Ngọc Hải luôn tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện nghiêm các quy định về những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tích cực trong tự phê bình và phê bình; nghiêm túc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt hàng ngày; thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Cùng tập thể UBND TP HCM nghiên cứu, tìm giải pháp, cũng như trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực, địa bàn công tác và phạm vi quyền hạn được phân công, ủy quyền để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình phát triển thành phố, gắn với 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tập trung giải quyết các thách thức đặt ra đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng của thành phố.

Nghiên cứu, tìm tòi, góp phần đổi mới, sáng tạo công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố; chú trọng kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố trong lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cùng tập thể UBND, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh; xử lý có hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, không để phát sinh điểm nóng; đấu tranh phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình đột phá để phát triển thành phố.

Với vai trò đại biểu Quốc hội và tham gia điều hành chính quyền thành phố, ông Dương Ngọc Hải sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND thành phố, các cơ quan hữu quan; phối hợp, chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật.