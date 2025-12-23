Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại Countdown Tết dương lịch 2026 tại Quy Nhơn

(GLO)- Countdown Tết dương lịch 2026 tại khu vực Quy Nhơn sẽ diễn ra với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện hứa hẹn mang đến không khí sôi động và giàu cảm xúc trong thời khắc chào đón năm mới.

Theo đó, chương trình diễn ra trong 180 phút tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), từ 20 giờ 30 ngày 31-12-2025 đến sau 24 giờ ngày 1-1-2026.

Chương trình được xây dựng với 2 phần mang âm hưởng nghệ thuật và cảm xúc khác nhau, gồm: Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương (diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 15 phút); Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế (từ 22 giờ 15 phút đến 24 giờ).

Đêm Countdown Tết dương lịch 2026 tại phường Quy Nhơn hứa hẹn bùng nổ cảm xúc với không gian âm nhạc, ánh sáng rực rỡ bên bờ biển. Ảnh: Dũng Nhân

Countdown Tết dương lịch 2026 Quy Nhơn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong tỉnh; nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ và Pháp như: Kyo York, Đinh Kiến Phong, Suzie Ngọc, Khôi Vũ, “Anh trai say hi” Trần Ngọc Ánh, “Anh trai vượt ngàn chông gai” Neko Lê…

Chương trình khắc họa hình tượng “ngọn lửa” tượng trưng cho tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc; ngọn lửa yêu thương lan tỏa năng lượng, hơi ấm và nhịp đập trái tim của người dân Việt Nam nói chung.

Đồng thời, thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ cùng sự sẻ chia, quan tâm của cộng đồng, góp phần xây dựng Gia Lai trên hành trình mới, tinh thần mới, đầy khát vọng phục hồi và phát triển trong năm mới 2026 nói riêng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn DJ sôi động và màn pháo hoa hiệu ứng rực rỡ tại thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng với không gian âm nhạc, ánh sáng rực rỡ bên bờ biển Quy Nhơn thơ mộng.