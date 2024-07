Trở về trụ sở làm việc trong cơn mưa tầm tã sau ca trực, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu thay vội bộ cảnh phục ướt sũng nước mưa để tiếp chuyện chúng tôi. Anh giãi bày: “Mưa lớn nên nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 19 đang thi công bị lầy lội khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Nhằm đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc, các cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau túc trực ở các đoạn xung yếu để điều tiết, phân luồng giao thông nên để nhà báo đợi lâu”.

Tiếp tục câu chuyện, bằng chất giọng xứ Nghệ trầm ấm, anh cho biết: Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2, anh được phân công về công tác tại Công an thị xã An Khê. Trong thời gian công tác tại đây, anh tiếp tục hoàn thành chương trình đại học. Năm 2019, anh được điều chuyển về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh cho đến nay. Hiện anh tiếp tục theo học thạc sĩ tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Nhìn bảng thành tích của anh, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Từ năm 2014 đến nay, anh Hiếu đã nhận được 17 bằng khen và 25 giấy khen của các cấp. Trong đó, 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 4 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 1 bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 7 bằng khen của Tỉnh Đoàn. Anh có 10 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 5 năm liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thế nhưng, khi nhắc đến điều này, anh Hiếu chỉ cười hiền:

Hơn 10 năm khoác trên mình sắc phục CSGT cũng là ngần ấy thời gian anh Hiếu dành hết tâm sức cho công tác Đoàn, cho nhiệm vụ chuyên môn. Anh đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Theo anh, việc này rất quan trọng giúp các đoàn viên hình thành lối sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến.

Để làm được điều này, anh Hiếu không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hoạt động giáo dục, nhất là khai thác lợi thế của mạng xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, tạo nên những sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Bên cạnh đó, anh luôn chủ động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Đặc biệt, anh đã cùng đơn vị xây dựng mô hình “Vườn rau sạch” ở trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3, góp phần cung cấp rau sạch cho cán bộ, chiến sĩ. Anh cũng là người khởi xướng thực hiện mô hình “Đầu xe thanh niên”, “Nhà xe thanh niên” nhằm đảm bảo nâng cao ý thức trách nhiệm bảo quản tài sản, phương tiện của Nhà nước, nâng cao tuổi thọ của phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ hoàn thành tốt các mặt công tác chuyên môn, anh Hiếu còn tích cực tham gia, phối hợp với các đội nghiệp vụ khác trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Năm 2019, anh đã phối hợp bắt giữ 1 đối tượng truy nã; năm 2021, anh cùng đồng đội phát hiện, tạm giữ 1 xe ô tô là tang vật của vụ trộm cắp tại TP. Hồ Chí Minh.

Khi nói về những kỷ niệm trong nghề, anh cho rằng ám ảnh nhất với người chiến sĩ CSGT đó là các vụ tai nạn. Nhiều vụ tai nạn sau khi khám nghiệm hiện trường về đến đơn vị, anh vẫn còn ám ảnh. Giá như người điều khiển phương tiện chạy đúng tốc độ, chú ý quan sát thì sẽ không có những vụ việc đau lòng xảy ra.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu luôn cho rằng, cuộc đời còn những điều chưa tốt, vẫn còn nhiều người chịu thiệt thòi, yếu thế… Chính vì thế, đồng cảm, sẻ chia là điều mà anh luôn tâm niệm. Minh chứng cho điều ấy là anh đã được Bộ Công an tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019-2023”.

Đại úy Phạm Trần Bình-Trưởng ban Thanh niên (Công an tỉnh) cho biết: Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, chương trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các gia đình chính sách. Năm 2022, anh Hiếu đã được tuyên dương là công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai; năm 2021 và 2024 được tuyên dương “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu toàn quốc”.

Với thông điệp “cho đi để nhận lại”, anh Hiếu đã được đồng đội và người dân đánh giá cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Anh cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi và đồng đội đã đưa hàng chục người bị thương đi cấp cứu. Tôi nhớ nhất là câu chuyện xảy ra hồi tháng 8-2021. Sau khi phát hiện vụ tai nạn làm 1 em bé hơn 10 tuổi (trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bị thương, tôi phân công đồng đội bảo vệ hiện trường còn bản thân thì ôm em lên xe chuyên dụng của đơn vị đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau đó, tôi túc trực tại bệnh viện để sẵn sàng hỗ trợ vì lúc này chưa tìm được người nhà của em bé. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần”.

Với vai trò là Bí thư Chi Đoàn Phòng CSGT, bước chân của anh Hiếu đã in đậm trên các thôn, làng vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Anh và đồng đội triển khai xây dựng mô hình tủ sách “Thắp sáng ước mơ cho em” và đã trao tặng 6 tủ sách cùng sách giáo khoa tại các điểm trường ở các thôn, làng trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Mang Yang, Krông Pa, Đức Cơ với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tiếp bước tới trường” tại Trường THCS xã H’ra (huyện Mang Yang) và trao tặng sách giáo khoa, bút, vở cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 40 triệu đồng. Anh cùng các đoàn viên trong Chi Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ Công an hy sinh tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) với số tiền 5 triệu đồng/gia đình.

Là “thủ lĩnh” thanh niên tiêu biểu của Công an tỉnh, anh Hiếu luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Anh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 2 mô hình “Câu lạc bộ an toàn giao thông” tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) và Trường THCS-THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ).

Ngoài ra, anh còn tổ chức thành công mô hình “Một ngày làm chiến sĩ CSGT” để tuyên truyền, giới thiệu cho các em thiếu nhi hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn các em các động tác chỉ huy điều khiển giao thông.