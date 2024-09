Miền Bắc có thể hứng giông, lốc, sét khi bão số 3 cách đất liền 400 - 500 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ngày 5.9 Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.

Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhiều ý kiến cho rằng, trước thời điểm bão số 3 đổ bộ, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ có nắng nóng 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C là yếu tố để "hút" bão về. Tuy nhiên, chuyên gia đã phủ nhận điều này.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng, thời tiết oi nóng ở không phải là điều kiện thuận lợi để bão có thể vào hoặc không vào miền Bắc.

"Chúng tôi quan tâm với điều kiện oi nóng như hiện nay, khi chuyển sang mưa, cụ thể là mưa trước bão trong ngày 6.9 ở Đông Bắc bộ và Hà Nội thì sẽ dẫn đến nguy cơ giông, lốc, sét xảy ra nhiều hơn. Mặc dù bão vẫn cách đất liền 400 - 500 km", ông Lâm nói.

Mối nguy ở Hà Nội trước khi bão số 3 đổ bộ

Dự báo về hải văn do ảnh hưởng của bão số 3, ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết, trong 24 giờ tới, sóng biển có thể đạt độ cao từ 5 - 7 m, vùng bắc Biển Đông và vùng tâm bão đi qua, sóng biển có thể cao thể cao 7 - 10 m.

Theo ông Hiển, với cường độ bão đạt cấp 15 - 16, độ cao sóng lên tới 10 - 12 m. Khi bão số 3 vào đến vịnh Bắc bộ với cường độ cao, chiều cao của sóng có thể đạt 5 - 7 m.

"Do quy mô của cơn bão rất rộng nên khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh nơi chịu ảnh hưởng của bão cần hết sức đề phòng do ảnh hưởng của sóng cao, gây nguy hiểm tới tàu thuyền kể cả tàu thuyền đã được neo đậu", ông Hiển nói.

Trong khi đó, ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) nhận định, từ ngày 7 - 9.9, đất liền nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 3. Sau đó, bão sẽ đi vào sâu trong lục địa.

Theo ông Dương, do ảnh hưởng của bão, Hà Nội sẽ có mưa lớn tập trung chủ yếu từ ngày 7 - 8.9. Tuy nhiên từ ngày 6.9, do ảnh hưởng của bão, thủ đô có thể xuất hiện mưa giông mạnh. Lượng mưa lớn có thể xuất hiện ngập lụt ở nội thành Hà Nội. Đặc biệt, với các dòng sông như sông Tích, sông Cà Lồ, sông Bùi có thể xuất hiện lũ với ngưỡng từ 1 - 3 m.

Theo Đình Huy (TNO)