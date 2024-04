Lưu ngay kinh nghiệm du lịch Phú Quốc với chi phí lưu trú xấp xỉ 1 triệu đồng

Di chuyển thuận lợi không cần máy bay

Để đến Phú Quốc bằng đường biển thay vì máy bay, du khách có thể đi qua 2 cảng Hà Tiên hoặc Rạch Giá (Kiên Giang).

Với lộ trình Rạch Giá - Phú Quốc, có 4 hãng tàu cao tốc đang hoạt động là Superdong, Ngọc Thành, Hòa Bình Ship và Phú Quốc Express. Thời gian di chuyển trung bình 2,5 giờ. Giá vé tàu dao động từ 230.000 đồng đến 340.000 đồng/lượt tùy theo hãng và loại vé người lớn hoặc trẻ em. Hàng ngày, có khoảng 13 chuyến tàu khác nhau chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc từ 7g00 - 13g10. Chiều ngược lại từ 6g30 - 13g30.

Song song, lộ trình Hà Tiên - Phú Quốc có thời gian di chuyển tối ưu hơn, khoảng 1-2 giờ với hai hãng tàu là Superdong và Phú Quốc Express. Giá tàu dao động từ 160.000 đồng - 230.000 đồng/lượt tùy theo hãng tàu và loại vé. Các chuyến tàu Hà Tiên - Phú Quốc sẽ chạy từ 7g10 - 13g30 và chiều ngược lại từ 6g50 - 15g00 hàng ngày.

Du khách muốn mang theo ô tô, xe máy đến đảo có thể chọn phà Thạnh Thới khởi hành từ cả hai cảng Hà Tiên và Rạch Giá. Thời gian di chuyển dao động khoảng 3 giờ. Giá vé cho lộ trình Rạch Giá - Phú Quốc từ 260.000 đồng đến 400.000 đồng/lượt, và lộ trình Hà Tiên - Phú Quốc từ 125.000 đồng - 185.000 đồng/lượt. Mỗi ngày có khoảng 8 chuyến phà 2 chiều tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và 2 chuyến tuyến Rạch Giá - Phú Quốc.

Chi phí dễ chịu, nhiều lựa chọn khung giờ, đi bằng đường biển đến đảo Ngọc đã được không ít du khách, đại lý du lịch gợi ý thời gian qua trên các diễn đàn. Hải trình “phiêu du” giữa đại dương, ngắm trọn vẹn biển trời cũng là một trải nghiệm khiến việc di chuyển đường biển đang là lựa chọn tối ưu cho đông đảo du khách muốn du lịch đảo Ngọc.

Khách sạn, lưu trú giá chưa tới 1 triệu

Chị Hạnh Thủy (du khách từ Bình Dương) lưu trú tại một khách sạn trong Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town cho biết: "Tôi rất hài lòng với căn phòng có tầm nhìn thẳng ra Cầu Hôn mà đại lý du lịch lựa chọn. Giá cả hợp lý, ngồi tại khách sạn cũng ngắm được pháo hoa và tận hưởng không gian tự như đang du lịch châu Âu."

Vô vàn lựa chọn mini hotel, boutique hotel tại khu vực Sunset Town với các hạng phòng đơn, đôi hay gia đình từ 3 đến 4 sao sẵn sàng phục vụ du khách với chi phí xấp xỉ 1 triệu đồng/đêm/phòng. Đặc biệt, du khách còn có thể “săn” trọn những ưu đãi hấp dẫn đến tại các nền tảng đặt phòng như Agoda, Booking, Traveloka… hay trực tiếp từ các khách sạn để nhận được mức giá “dễ chịu”.

Các căn hộ thuộc khu tòa tháp cao tầng Sun Grand City Hillside Residences với bể bơi tràn bờ ngắm hoàng hôn cũng sẵn sàng cho thuê với chi phí tương đương.

Một kỳ nghỉ, triệu niềm vui

Hiện Phú Quốc đang trong “mùa vàng” du lịch với tiết trời dễ chịu, cảnh sắc rực rỡ và vô vàn hoạt động, show diễn, trải nghiệm sôi động suốt ngày đêm, tạo nên một kỳ nghỉ triệu niềm vui nơi đảo Ngọc.

Không chỉ là những lịch trình quen thuộc như ngắm cảnh sắc Phú Quốc đẹp mê hồn trên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm hay vui chơi tại công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia, thử cảm giác mạnh với tàu lượn siêu tốc Mộc Xà Thịnh Nộ, đi bộ dưới đáy biển, lặn ngắm san hô tại Eco Beach… Có cả một “thiên đường giải trí” với những điểm check-in “hot-hit” và show diễn độc đáo đang chờ đón du khách tại Thị trấn Hoàng hôn Sunset Town.

Ban ngày, du khách có thể thư giãn trong những quán cafe view biển, chụp ảnh tại những góc “đẹp - độc - lạ” đậm chất Ý của Thị trấn hay di chuyển đến biển Bãi Kem thơ mộng để dạo chơi, tham gia những môn thể thao dưới nước thú vị.

Từ khung giờ hoàng hôn đến đêm muộn, Sunset Town sẽ có cả một “menu đa dạng món ăn tinh thần” để thết đãi du khách.

Đó là trải nghiệm lãng mạn khi đi dạo trên Cầu Hôn dưới ánh chiều tà và săn trọn hoàng hôn tím biếc.

Đó là những phút cực phấn khích khi đứng trên Cầu Hôn và chiêm ngưỡng những cú nhào lộn, “rẽ sóng” ngoạn mục của show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Love Hurricane - Vòng Xoáy tình yêu.

Ngay sau đó, hàng loạt các show diễn độc đáo sẽ diễn ra khiến du khách “vui quên lối về”. Nếu yêu thích văn hóa truyền thống thì Rối Việt tại sân khấu bên bãi biển Hoàng hôn với 2 suất diễn 19g00 và 21g45 hàng ngày (trừ thứ 4), show hiphop đường phố vui nhộn với tên gọi Tinh Tươm hay nhạc kịch đường phố Loảng Xoảng Show lấy cảm hứng từ đời sống hàng ngày của ngư dân làng chài sẽ là lựa chọn phù hợp. Loảng Xoảng show và Tinh Tươm show được diễn vào khung 20g00 và 22g15 tại sân khấu của chợ đêm Vui Phết.

Trong khi, nếu yêu thích những màn trình diễn công nghệ đẳng cấp với hiệu ứng ánh sáng, nước lửa, lazer… hòa điệu nhịp nhàng với phần biểu diễn của các vũ công quốc tế thì hãy đặt ngay vé xem Kiss of The Sea - Nụ hôn của Biển cả. Show diễn vào 21g00 các ngày (trừ thứ 3). Đặc biệt, ngay sau đó, vào lúc 21g30, cũng tại sân khấu Kiss of The Sea, khán giả sẽ được vỡ òa cảm xúc với show trình diễn pháo hoa nghệ thuật "thêu hoa dệt gấm" trên nền trời đêm Phú Quốc.

Khép lại chuỗi hành trình, để tận hưởng trọn sức sống về đêm muôn màu của đảo Ngọc, chợ đêm sáng tạo bên biển Vui Phết sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách thỏa sức dạo food-tour, mua sắm và “quẩy” xuyên màn đêm trong những quán bar, nhà hàng bên bờ biển.