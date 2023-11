Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2023: Đánh thức di sản dọc sông Hồng

Marriott International, Inc. vừa công bố ký kết thỏa thuận quản lý ba khu nghỉ dưỡng sang trọng mới tại Việt Nam.

Four Seasons The Nam Hai, Hội An được xếp hạng thứ 7 trong số các Khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á theo Giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2023.