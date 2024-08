(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 xã thuộc thị xã An Khê (Song An, Cửu An, Thành An, Xuân An và Tú An) đã tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí.