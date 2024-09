Trong tháng 10, nhóm Arrival from Sweden, ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất thế giới, lần đầu mang âm nhạc của ABBA đến khán giả miền Trung với 2 đêm trình diễn tại Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Đảo ký ức Hội An (Hoian Memories Land), ngày 8.10 tại sân khấu thực cảnh của Đảo ký ức Hội An diễn ra chương trình "Hoian memories & ABBA music show - Nơi hội ngộ của miền di sản".

Âm nhạc của ABBA do nhóm Arrival from Sweden trình diễn sẽ cất lên giữa sân khấu thực cảnh rộng 2,5 ha giữa sông Hoài của Đảo ký ức Hội An (Quảng Nam).

Tiếp đó, nhóm Arrival from Sweden tiếp tục trình diễn những ca khúc bất hủ của ABBA vào ngày 9.10 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Đây là các đêm diễn đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động đánh dấu kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóm Arrival from Sweden trình diễn âm nhạc ABBA ở miền Trung.

Theo ông Nguyễn Long An, thành viên Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh (đại diện ban tổ chức), nhóm Arrival from Sweden trình diễn âm nhạc ABBA cùng dàn nhạc giao hưởng Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), với những bản hit nổi tiếng một thời như "Dancing Queen", "Mamma Mia", "SOS"...

Đặc biệt là ca khúc "Just A Notion", được 2 thành viên nhóm ABBA (Björn Ulvaeus và Benny Andersson) sáng tác riêng và tặng cho nhóm Arrival from Sweden, như một sự công nhận dành cho nhóm nhạc trình diễn nhạc ABBA "hay nhất mọi thời đại".

Ông Andre Pierre Gentzsch, Tổng giám đốc điều hành Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, cho biết đêm nhạc hội quốc tế "The music of ABBA" tại TP.Đà Nẵng hy vọng là cú hích để đưa Đà Nẵng tiếp tục giữ vững định hướng phát triển trở thành thành phố sự kiện - lễ hội mang tầm vóc khu vực và thế giới.

Để khuyến khích các sự kiện quy mô lớn như vậy, bên cạnh yếu tố đông đảo công chúng hâm mộ, ông Andre Pierre Gentzsch đề xuất TP.Đà Nẵng ủng hộ, dành nhiều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế. Nhờ vậy, sẽ hấp dẫn các ngôi sao quốc tế, thuyết phục các đơn vị tổ chức tin tưởng về năng lực tiếp đón các sự kiện tầm cỡ toàn cầu.

Ban nhạc ABBA trở thành tượng đài âm nhạc toàn cầu từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hiện có rất nhiều ban nhạc, ca sĩ hát lại những ca khúc của ABBA. Tuy nhiên, nhóm Arrival from Sweden là ban nhạc duy nhất được Thụy Điển công nhận là ban nhạc kế thừa của ABBA với những tiêu chuẩn lựa chọn giống tuyệt đối phiên bản gốc.

Từ ngoại hình, giọng hát, phong cách biểu diễn cho đến sức hút từ các buổi biểu diễn nhạc ABBA, Arrival from Sweden được đánh giá là "ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất thế giới", sở hữu những kỷ lục ngoạn mục và được hàng trăm triệu khán trên thế giới đón nhận như một phiên bản hoàn hảo nhất của ABBA.

Arrival from Sweden đã tổ chức thành công show diễn nhạc ABBA ở hơn 70 quốc gia.

