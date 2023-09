Khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng cao so với trước dịch

Cụ thể, khách Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7, sau Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Mỹ và trên Philippines, Úc, Singapore. Trong tháng 8.2023, khách Việt Nam đến Nhật đạt 50.000 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2019 (thời điểm so sánh trước đại dịch). Tính chung 8 tháng, Nhật Bản đón 397.000 khách Việt, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2019.

Điều đáng quan tâm là trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất của Nhật Bản 8 tháng qua, khách Việt Nam tăng trưởng cao nhất so với trước dịch với 17,4%. Trong top 10 chỉ có 3 thị trường khách đến Nhật tăng so với trước dịch, ngoài Việt Nam còn có Singapore (16,8%) và Mỹ (14%). Các thị trường quan trọng khác của Nhật Bản như Trung Quốc giảm 81%, Thái Lan giảm 28%, Đài Loan giảm 22%, Úc giảm 13%, Hàn Quốc giảm 8,6%...

Tổng cục Du lịch Nhật Bản cho biết, số lượng khách quốc tế đến nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 15,2 triệu, giảm 31% so với trước đại dịch.

Các chuyến bay quốc tế đến 6 sân bay lớn ở Nhật Bản (Narita, Haneda, Kansai, Nagoya, Fukuoka và Sapporo) đã phục hồi tương đối nhưng vẫn thấp hơn 26% so với tháng 8.2019 và số ghế trống cũng thấp hơn 25%; thậm chí sân bay Nagoya giảm cả số chuyến bay và số ghế tới 62%.

Ở chiều ngược lại, số lượng du khách Nhật Bản ra nước ngoài là 1,2 triệu vào tháng 8.2023, đạt con số hơn 1 triệu người lần đầu tiên trong một tháng kể từ khi đại dịch xảy ra, nhưng kết quả vẫn giảm 43,1% so với tháng 8.2019.

Vì thế, các chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn ở Nhật Bản thấp hơn 25,8%, xuống 17.031 chuyến so với tháng 8.2019 và số ghế trống thấp hơn 24,9%, xuống còn 4 triệu.

Mùa thu Nhật Bản

Hằng năm, vào trước mùa thu, Trung tâm Khí tượng Nhật Bản đều có dự báo chi tiết về mùa lá đỏ. Các dự báo thường đưa ra vào mỗi giai đoạn khác nhau, đầu tiên là vào tháng 9, sau đó sẽ được cập nhật.

Mùa thu ở Nhật Bản kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, với những tán lá thay đổi từ giữa tháng 10 trở đi. Cuối tháng 11 là thời điểm cao điểm để thưởng thức những tán lá rực rỡ trên khắp đất nước.

Hai đợt lá xuất hiện: lá vàng (cây bạch quả) vào cuối tháng 10, tiếp theo là lá đỏ (cây phong Nhật Bản) vào đầu tháng 11. Màu sắc đỉnh điểm thay đổi theo vùng, chịu ảnh hưởng của độ cao và thời tiết, đôi khi kéo dài đến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.