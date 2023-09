Hương Tràm gây xúc động mạnh khi trở về Việt Nam

Tin liên quan Hương Tràm lên tiếng việc sang Mỹ sinh con cho đại gia

Mới đây, nữ ca sĩ Hương Tràm đã thu hút sự chú ý của khán giả khi bất ngờ đăng tải đoạn clip hội ngộ cùng gia đình và người thân tại Việt Nam sau một thời gian dài sinh sống, học tập tại Mỹ.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ nũng nịu, tạo dáng đáng yêu bên mẹ đã khiến nhiều trái tim tan chảy, nhất là với những người con đang có khoảng thời gian dài rời xa vòng tay của bố mẹ.

Đặc biệt, sau thời gian sinh sống tại Mỹ, Hương Tràm đã có sự thay đổi rất lớn từ một cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính trở nên cá tính và nóng bỏng, thiêu đốt biết bao ánh nhìn.

Bên cạnh sự trưởng thành cả về phong cách và nhan sắc, Hương Tràm cũng vướng phải không ít thị phi khi bị đồn thổi sang Mỹ để bí mật sinh con. Nói về tin đồn này, Hương Tràm đã lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định nếu cô có tin vui nhất định sẽ thông báo tới khán giả của mình.

"Nếu Tràm có em bé, Tràm sẽ không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ đối với người hâm mộ, những người yêu thương, khán giả của mình. Các bạn sẽ là người biết điều đó đầu tiên. Còn hiện tại bây giờ thì Tràm không có em bé nào hết" - Hương Tràm cho hay.

Hương Tràm sinh năm 1995, đoạt quán quân "Giọng hát Việt mùa đầu" khi mới 17 tuổi. Giai đoạn năm 2013 - 2014, Hương Tràm vướng nhiều vụ bê bối như ăn mặc phản cảm dẫn đến bị cấm diễn, xích mích với huấn luyện viên Thu Minh. Từ gương mặt trẻ tiềm năng của làng nhạc Việt, ca sĩ trẻ tuổi trở thành "cái gai" trong mắt nhiều người.

Sau một thời gian nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và công việc của mình, Hương Tràm đã dần lấy lại được sự tin yêu của khán giả, đồng thời sở hữu hàng loạt bài hit "khủng". Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, nữ ca sĩ Hương Tràm lại bất ngờ tuyên bố chính thức tạm dừng sự nghiệp ca hát để đi du học Mỹ.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần.





Bên cạnh đó, cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Và đó chính là lý do khiến Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học.