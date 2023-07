Hương Tràm lên tiếng việc sang Mỹ sinh con cho đại gia

Netflix cho biết bộ phim tài liệu âm nhạc Tri âm The Movie: Người giữ thời gian, do chính ca sĩ Mỹ Tâm chỉ đạo, sẽ phát hành trên nền tảng này tại 190 quốc gia, vùng lãnh thổ vào ngày 29.7.

Quyết định mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD của Google xuất phát từ video nhép ca khúc "As long as you love me" của Backstreet Boys.