Honda Passport 2027 giá gần 1,2 tỷ đồng, bản địa hình được nâng gầm

(GLO)- Honda Passport 2027 được bán tại Mỹ với giá khởi điểm 45.195 USD, tương đương khoảng 1,175 tỷ đồng, trong khi phiên bản TrailSport được nâng cấp hệ thống treo và tăng khoảng sáng gầm.

Honda đã công bố giá bán cho dòng Passport 2027 tại thị trường Mỹ. Phiên bản RTL tiêu chuẩn có giá từ 45.195 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.595 USD. Mức giá này cao hơn 245 USD so với đời 2026.

Đáng chú ý, phiên bản địa hình Passport TrailSport có giá từ 49.995 USD, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng, tăng 1.345 USD so với thế hệ trước. Mức tăng đi kèm một số nâng cấp tập trung vào khả năng vận hành trên địa hình khó.

Bản tiêu chuẩn giữ nguyên phần lớn trang bị

Honda Passport RTL 2027 gần như không thay đổi về trang bị so với đời trước. Xe được bổ sung màu sơn Smoke Blue Pearl thay cho Obsidian Blue Pearl, trong khi các trang bị tiêu chuẩn gồm đèn LED, kính chắn gió cách âm, mâm 18 inch đi cùng lốp bốn mùa, cửa hậu đóng mở điện và kính phía sau tối màu.

Khoang nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hệ thống âm thanh 9 loa, ghế trước bọc da kết hợp vải có sưởi, vô-lăng bọc da, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động và sạc điện thoại không dây cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Passport TrailSport tăng khả năng đi địa hình

Khác với bản RTL, Honda Passport TrailSport 2027 được nâng cấp đáng kể về khả năng vận hành. Đáng chú ý nhất là hệ thống treo mới, giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 36 mm, tương đương khoảng 1,4 inch.

Khoảng sáng gầm lớn hơn giúp xe có thêm khoảng không khi vượt qua địa hình gồ ghề. Ngoại thất cũng được điều chỉnh với phần đầu xe thiết kế lại, vòm bánh xe nổi bật và đèn LED màu hổ phách tích hợp tại khu vực hốc hút gió trên nắp ca-pô.

Phiên bản này còn được trang bị vô-lăng sưởi và hệ thống camera TrailWatch tiêu chuẩn. Các trang bị hỗ trợ off-road khác gồm đèn sương mù, tấm chắn gầm, móc kéo cứu hộ và mâm 18 inch kết hợp lốp địa hình.

Bên trong, TrailSport có cửa sổ trời toàn cảnh, thảm sàn bốn mùa và ghế bọc vải kết hợp HondaTex với các chi tiết màu cam.

Bản TrailSport Elite có giá gần 1,4 tỷ đồng

Cao cấp nhất trong dòng xe là Passport TrailSport Elite 2027, có giá khởi điểm 53.695 USD, tương đương khoảng 1,396 tỷ đồng. So với đời trước, giá bán phiên bản này tăng 1.045 USD.

Ngoài các nâng cấp tương tự TrailSport, bản Elite được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn chiếu sáng bậc cửa và cửa cốp đóng mở điện không cần dùng tay.

Khoang cabin sở hữu ghế trước bọc da đục lỗ có sưởi và thông gió, ghế sau có sưởi, rèm che nắng phía sau cùng hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Honda cũng cung cấp gói Blackout cho hai phiên bản TrailSport và TrailSport Elite. Gói này bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen, logo màu tối và mâm 18 inch sơn đen, tạo diện mạo khác biệt cho xe.

Động cơ V6 3,5 lít, dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn

Tất cả phiên bản Honda Passport 2027 đều sử dụng động cơ V6 3,5 lít, cho công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Với việc duy trì động cơ V6 trong khi tăng cường trang bị cho phiên bản TrailSport, Passport 2027 tiếp tục được Honda định vị ở nhóm crossover hướng đến khả năng vận hành đa địa hình.