Hoa hậu Thùy Tiên đóng phim 'Linh miêu'

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim Linh miêu vừa công bố dàn diễn viên chính cho tác phẩm này. Theo đó, khán giả đều bất ngờ với sự góp mặt của Hoa hậu Thùy Tiên bên cạnh dàn diễn viên như Hồng Đào, Thiên An, Ngân Thảo và Văn Anh.

Ở những hình ảnh đầu tiên, Thùy Tiên hóa thân thành một cô gái giản dị với áo bà ba và đứng khép nép bên nhân vật đầy vẻ quyền quý của Hồng Đào. Theo giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, việc chọn Hoa hậu Thùy Tiên vào vai Phượng không phải là bước đi mạo hiểm. Vì người đẹp sinh năm 1998 đã tham gia hai vòng tuyển chọn và chinh phục được nhà sản xuất cũng như đạo diễn Lưu Thành Luân bằng khả năng diễn xuất của mình.

Võ Thanh Hòa chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng Phượng là dành cho Tiên và Mỹ Kim phải do Thiên An thể hiện. Điểm chung của hai người chính là sự tự nhiên, chân thật trong nét diễn lẫn biểu cảm. Sau hai vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, Tiên và An đã thuyết phục được ê-kíp chúng tôi về thực lực của hai bạn".

Trong khi đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng tiết lộ về lý do yêu thích vai diễn này. "Điều Tôi thực sự thích ở nhân vật của mình là vì nó mang một thông điệp rõ ràng và giúp tôi mang đến sự đa dạng trong diễn xuất của mình", cô nói.

Linh miêu lấy cảm hứng từ những câu chuyện linh dị trong nhân gian, đạo diễn Lưu Thành Luân cũng muốn khai thác sâu hơn về văn hóa gia đình truyền thống của xứ Huế. Vì vậy, anh đã lấy bối cảnh chính là một xưởng khảm sành sứ của gia đình ở Huế.

Chính điều này cũng là yếu tố thuyết phục được nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong phim. "Sự khác biệt lớn nhất ở đây là kịch bản với cốt truyện mang nhiều giá trị nhân văn kết hợp yếu tố ma mị và chất liệu văn hóa được đạo diễn Võ Thanh Hòa và Lưu Thành Luân đặt vào mỗi nhân vật. Điều thứ hai có lẽ là cảm giác khi tôi được làm việc với các bạn trẻ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi được diễn cùng các bạn, mình luôn cảm nhận một năng lượng dồi dào, một sự sáng tạo hết mình từ họ, những bạn trẻ dám nghĩ dám làm để mang đến mỹ thực điện ảnh đa dạng cho khán giả", nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ. Trước đó, đạo diễn Lưu Thành Luân và Võ Thanh Hòa từng thành công với bộ phim Quỷ cẩu, vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng.