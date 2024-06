Hoa hậu Thùy Tiên mang điện lên hai điểm trường tại Quảng Nam

Dự án Mang điện lên vùng cao được bắt nguồn từ nhu cầu của hai điểm trường tại Quảng Nam là Điểm trường Ông Đừng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) và Điểm trường Nóc Ông Dũ (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My). Trước đó, các em học sinh tại đây phải sinh hoạt thường xuyên tại điểm trường không có điện. Việc dự trữ thức ăn để nấu ăn cho các em tại đây cũng gặp nhiều khó khăn. Đoạn đường di chuyển đến hai điểm trường khó khăn do địa hình miền núi hiểm trở, độ dốc lớn, mưa lũ diễn biến phức tạp thường xuyên gây sụt sạt, hư hỏng.

Cùng với dự án mang điện lên vùng cao của Thùy Tiên, Team Châu Phi cũng hỗ trợ cho hai ngôi trường những vật dụng thiết thực như tủ lạnh, tivi, loa và các phần quà ý nghĩa cho các em vùng cao tại đây.

“Hệ thống điện tại Điểm trường Nóc Ông Dũ và Ông Đừng đã hoàn thành và được hoạt động ổn định. Theo thông tin từ địa phương, từ đợt Tiên đến lần trước đã có nhiều mạnh thường quân biết đến ngôi trường và liên hệ để hỗ trợ và xây dựng thêm, đây là điều mình rất hạnh phúc vì góp phần lan tỏa nhiều điều tử tế đến với cộng đồng. Hy vọng sau khi có nguồn năng lượng mới, các em nhỏ sẽ có thêm hành trang vững chắc hơn trong tương lai”, Thùy Tiên chia sẻ.

Nguồn điện sẽ là món quà ý nghĩa mà người dân, thầy cô và các em học sinh tại hai điểm trường của Nam Trà My nhận được. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày, cộng với các vật dụng được tặng sẽ là hành trang vững chắc cho các em mở rộng kiến thức, thắp sáng tương lai.