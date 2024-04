Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hướng đến "tour" du lịch chất lượng, văn minh

Theo Sở Du lịch Bình Định, để phục vụ tốt du khách, đơn vị đã yêu cầu các hiệp hội, tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh du lịch rà soát cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và giới thiệu những combo, tour tuyến du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với chính sách giảm giá, kích cầu trong kỳ nghỉ lễ.

Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, hiện đơn vị đã chỉ đạo cơ quan thanh tra và đội kiểm tra liên ngành phối hợp các địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách.

Công tác thanh, kiểm tra sẽ tập trung kiểm soát chặt về giá cả niêm yết, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn, dịch vụ du lịch gây sốt giá ảo. “Các đơn vị, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh du lịch nếu vi phạm thì Sở Du lịch sẽ xử lý nghiêm”, ông Nhất nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Bình Định đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường theo dõi địa bàn xử lý, hỗ trợ xử lý nhanh các sự cố, hiện tượng đeo bám, chèo kéo, ăn xin gây phiền hà du khách.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng lại là ưu thế cho Bình Định khi sở hữu nhiều điểm du lịch biển, bãi tắm, ngắm biển đẹp, sóng trong xanh.

“Vừa rồi, tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch 2024 (Amazing Bình Định Fest 2024) thu hút sự quan tâm người dân, du khách trong và ngoài nước. Hiện, chúng tôi đang tham gia hội chợ triển lãm quốc tế Hà Nội, tổ chức triển lãm 100 bức ảnh đẹp về du lịch Bình Định tại Văn miếu Quốc tử giám”, ông Thanh cho biết.

Trong ngày 13-4, “Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định” đã giới thiệu hàng loạt điểm đến hấp dẫn sẵn sàng phục vụ du khách, người dân trong kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh các điểm du lịch, nghỉ dưỡng biển, Bình Định giới thiệu nhiều điểm đến lịch sử văn hóa, kiến trúc cổ, làng nghề, ẩm thực đặc biệt là các tour khám phá không gian khoa học bậc cao tại thung lũng Quy Hòa…

>>> Clip ngắn về 1 số điểm đến, không gian du lịch xanh ở Bình Định:

Làng nghề truyền thống

Đến Bình Định, du khách đến đây sẽ được tham quan quá trình sản xuất với tay nghề điêu luyện, khéo léo của những nghệ nhân làm ra các sản phẩm vừa mang đậm nét văn hóa dân gian, vừa có tính nghệ thuật cao, như: Làng Nón Phú Gia (Phù Cát), Làng tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu (An Nhơn), Làng gốm Vân Sơn (An Nhơn), Làng rượu Bàu Đá (An Nhơn), Nghề dệt chiếu cói (Hoài Nhơn)…

Làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia (Bình Định) vừa trở thành di sản văn hóa quốc gia. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm loại hình du lịch cộng đồng tại các làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải dưới nhiều hình thức như: trải nghiệm câu mực đêm cùng ngư dân địa phương tại xã Nhơn Lý; ngắm bình minh trên bãi rêu xanh, chèo thuyền Sup thưởng ngoạn trên cánh đồng rong nho vàng rực và thưởng thức món bánh xèo mực tươi ngon do người dân vùng biển Nhơn Hải đánh bắt và chế biến. …