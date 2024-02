Hành trình từ vùng quê Cù Bị tới 'biển lớn' quản lý dự án

Nguyễn Sĩ Triều Châu sinh ra và lớn lên ở Cù Bị, một vùng quê yên bình thuộc H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi mà 20 năm về trước, việc thi đại học còn được cộng điểm ưu tiên do thuộc vùng sâu, vùng xa.

Không ai ngờ rằng, nhiều năm sau, chàng trai ấy đã vươn ra "biển lớn", trở thành một trong những chuyên gia quản lý dự án hàng đầu thế giới. Ngày đầu năm mới 2024, câu chuyện về hành trình Triều Châu đã đi qua truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ: Sự học hỏi là không dừng lại.

Du học không phải con đường duy nhất để thành công

Nguyễn Sĩ Triều Châu (38 tuổi), cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), tốt nghiệp ngành cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM từng đứng trước hai lựa chọn, hoặc tiếp tục học lên cao để trở thành giảng viên hoặc đi làm để dấn thân nhiều hơn. Anh chọn con đường thứ hai. Bước đầu, Nguyễn Sĩ Triều Châu là quản trị viên tập sự của một tập đoàn đa quốc gia.

Sau đó bằng sự say mê với công việc, học hỏi không ngừng, anh sở hữu những tấm bằng về quản lý dự án được công nhận trên thế giới. Đồng thời chàng trai tài năng trở thành chuyên gia đứng lớp giảng dạy quản lý dự án cho các tập đoàn lớn như Samsung, Nestle, Coca-Cola, Suntory Pepsico, Heineken, Honda…

Dấu ấn của Triều Châu là năm 2020, anh được PMI (Viện Quản lý dự án Mỹ - Project Management Institute) ghi nhận là "Best of Best" trong lĩnh vực quản lý dự án, trở thành một trong 9 cá nhân trên thế giới nhận giải thưởng cá nhân chuyên nghiệp từ PMI. Đây cũng là người Việt Nam đầu tiên trong vòng 40 năm gần đây được vinh danh với giải thưởng chuyên nghiệp PMI dành cho cá nhân.

Hiện tại Triều Châu đang sống, làm việc tại Toronto, Canada. Trong những năm qua, anh tham gia vào ban giám khảo của PMO Global Awards - một sự kiện quốc tế uy tín do PMO Global Alliance tổ chức, hiện là một phần của PMI.

Anh chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sự thay đổi về mặt địa lý nơi sinh sống, làm việc không hề giảm bớt sự nhiệt huyết của anh trong việc đóng góp cho ngành quản lý dự án ở cả Việt Nam và nhiều quốc gia. "Thực tế, nó còn mở rộng thêm những cơ hội để tôi học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với một cộng đồng lớn hơn, từ đó giúp tôi không ngừng phát triển và đạt được những dấu ấn mới trong sự nghiệp. Tôi vẫn thường xuyên đi đến nhiều nơi trên thế giới, tham gia vào các cộng đồng khác nhau và luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của chất lượng quản lý dự án ở tầm cấp độ toàn cầu", Triều Châu bộc bạch.

Tốt nghiệp một trường đại học trong nước và đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể ở nước ngoài, hành trình của Triều Châu là một ví dụ điển hình cho thấy rằng, dù mỗi người học tập và phát triển ở đâu, thành công vẫn có thể đạt được thông qua sự nỗ lực, kiên trì và không ngừng học hỏi.

Cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho rằng mỗi sinh viên nên xem việc học tập tại các trường đại học trong nước như một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Cơ hội để tiếp cận với kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ luôn mở ra cho những ai biết tận dụng. Bên cạnh đó, trong thời đại kỹ thuật số, việc tiếp cận với các khóa học trực tuyến từ những trường đại học hàng đầu thế giới trở nên dễ dàng. Mỗi sinh viên nên tận dụng cơ hội này để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Người sáng lập và dẫn dắt Viện Quản lý dự án Atoha khẳng định: "Tôi muốn nói điều này với những bạn trẻ đang ước mơ du học nhưng gặp trở ngại về tài chính, học lực hay những lý do khác, rằng môi trường học tập dù quan trọng nhưng không quyết định tất cả. Điều quan trọng là bạn đặt ra mục tiêu cho bản thân và không ngừng nỗ lực để vượt qua mọi thách thức, bởi mỗi thách thức đều là một cơ hội để học hỏi và phát triển.

Mỗi chúng ta đều có một hành trình riêng biệt. Dù bạn bắt đầu từ đâu, với thái độ đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng, bạn hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy tin vào bản thân và không bao giờ từ bỏ ước mơ".

Năm mới chinh phục nhiều thách thức mới

Những ngày đầu năm mới 2024 với Nguyễn Sĩ Triều Châu là khoảng thời gian anh luôn dành để suy ngẫm về những gì đã qua và lên kế hoạch cho những điều mới mẻ sắp tới. Trong năm 2024, anh đặt mục tiêu không chỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của bản thân mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng quản lý dự án toàn cầu.

Anh mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành quản lý dự án chuyên nghiệp và hỗ trợ cho những người mới bắt đầu sự nghiệp quản lý dự án của họ. Bên cạnh đó, anh muốn tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới như AI trong quản lý dự án, nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong công việc và cuộc sống.

"Tôi muốn gửi tới mọi người, đặc biệt là cộng đồng người Việt trên khắp thế giới lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ đều tìm thấy niềm đam mê, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng để đạt được những mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy cùng nhau chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Chúc mừng năm mới 2024".

Quản lý dự án cuộc đời có giống quản lý dự án công việc?

Nguyễn Sĩ Triều Châu cho rằng việc quản lý dự án cuộc đời không chỉ là về sự nghiệp mà còn về cách chúng ta định hình tương lai của mình thông qua các quyết định và hành động hàng ngày.

Anh nhắc tới 10 điểm quan trọng để mỗi người có thể quản lý cuộc đời hiệu quả: Xác định mục tiêu rõ ràng; Lập kế hoạch chi tiết; Chia nhỏ mục tiêu; Theo dõi tiến độ và đánh giá; Phát triển năng lực bản thân; Chấp nhận thất bại và học hỏi từ nó; Thích ứng và linh hoạt; Tìm kiếm sự hỗ trợ; Tích hợp công nghệ; Quản lý thời gian và năng lượng.

"Cuối cùng, hãy nhớ rằng quản lý dự án cuộc đời là một hành trình dài hơi, không phải là một cuộc đua. Hãy kiên nhẫn, linh hoạt và luôn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn để phản ánh những thay đổi trong mục tiêu và hoàn cảnh của bạn", Nguyễn Sĩ Triều Châu trao đổi.