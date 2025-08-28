Gia Lai có anh em sinh đôi vinh dự tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

(GLO)- Những ngày này, tại Trường Đại học quốc gia Hà Nội, anh em sinh đôi Phan Thái Bình và Phan Vĩnh Quang (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đang miệt mài luyện tập từng bước đi, động tác, sẵn sàng tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Sinh ra trong gia đình không có ai làm trong ngành Công an, nhưng từ nhỏ, anh Phan Thái Bình và anh Phan Vĩnh Quang (SN 2006) luôn ngưỡng mộ, khao khát trở thành chiến sĩ Công an để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bà Lương Thị Dựng (bìa phải)-mẹ của anh Bình và anh Quang tự hào về thành tích học tập của các con. Ảnh: Ngọc Minh

Tốt nghiệp THPT năm 2024, anh Bình và anh Quang đều đạt trên 27 điểm và đỗ nguyện vọng 1 vào nhiều trường đại học thuộc tốp đầu. Tuy nhiên, anh Bình đã quyết định học tập tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, còn anh Quang chọn học Khoa An ninh mạng, phòng-chống tội phạm công nghệ cao thuộc Học viện An ninh nhân dân (TP. Hà Nội).

Sơ lược gia cảnh, bà Lương Thị Dựng - mẹ của anh Bình và anh Quang, cho biết: Vợ chồng bà có 2 người con là anh Bình và anh Quang. Để xây dựng kinh tế gia đình, chồng bà phải đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ năm 2020 đến nay, trước đó, ông làm nghề mộc. Còn bà hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung (xã Tơ Tung). Trong thời gian chồng vắng nhà, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, phải sắp xếp, chu toàn công việc cơ quan, việc nhà.

Được chăm sóc chu đáo cả thể chất, lẫn tinh thần, từ lớp 1 đến lớp 12, Bình và Quang đều là học sinh xuất sắc. Không chỉ là con ngoan, trò giỏi, hai anh em có gương mặt sáng, vóc dáng cân đối, cao hơn 1,73 m, sức khỏe tốt. Học tập tại các trường đại học các anh cũng là những học viên có thành tích học tập tốt.

Anh Phan Thái Bình (bìa trái) và anh Phan Vĩnh Quang sinh ra và lớn lên tại xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vinh dự tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: Bình Quang

Đây là những tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản để được lựa chọn tham gia vào đội ngũ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

“Hay tin 2 con được tuyển chọn vào đội diễu binh, tôi vỡ òa hạnh phúc. Tôi thường xuyên gọi điện động viên các con cố gắng luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các con tham gia diễu binh đợt này, không chỉ là nhiệm vụ, mà là niềm vinh dự của bản thân, của gia đình”-bà Dựng, tự hào nói.

Anh Phan Thái Bình (hàng đầu thứ 2 từ phải sang) cùng đồng đội thực hiện thuần thục từng động tác đều đẹp. Ảnh: Thái Bình

Từ tháng 5 - 2025 đến nay, hàng ngày, anh Bình, anh Quang cùng đồng đội phải tập luyện nhiều giờ liền trên thao trường, dưới nắng nóng như đổ lửa. Mồ hôi thường xuyên ướt đẫm đồng phục, tay chân rã rời, mệt mỏi. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm và được gia đình, cán bộ huấn luyện động viên, khích lệ, các anh đã từng bước vượt qua, thực hiện thuần thục từng động tác đều đẹp.

Anh Phan Thái Bình chia sẻ: Lớp D40D có 35 học viên, Bộ Công an chỉ chọn 25 học viên có đầy đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, ngoại hình, chiều cao, cân nặng, thành tích học tập. Quá trình huấn luyện, luyện tập rất nghiêm khắc, yêu cầu động tác phải chuẩn xác. Chỉ riêng động tác đánh mặt, vung tay, đi đều thôi cũng khiến tôi đau mỏi khớp, vai, gáy; trong đó, động tác ke chân, duỗi thẳng đã làm cơ căng, bắp đùi, bắp chân đau nhức, rã rời sau mỗi buổi tập.

“Những vất vả này chẳng là gì so với công lao ông cha đã đánh đổi để đất nước có được độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển ổn định như ngày hôm nay. Tôi sẽ không ngừng học tập và đóng góp sức trẻ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”-anh Bình bộc bạch.

Anh Phan Vĩnh Quang cùng các cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang nghỉ giải lao sau giờ luyện tập tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Quang

Sau 2 lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, anh Bình và anh Quang đã trở thành thành viên không thể thiếu trong đội hình diễu binh, sẵn sàng tham gia tại buổi tổng duyệt vào ngày 30-8 tới và lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Không giấu nổi niềm vui, anh Phan Vĩnh Quang bày tỏ: “Được tham gia vào đội diễu binh là vinh dự, tự hào và là một kỷ niệm không quên trong đời. Hòa trong không khí rộn ràng, nô nức của ngày hội non sông cùng sự cổ vũ, vẫy chào của người dân, tôi càng cảm nhận trách nhiệm của người chiến sĩ, công dân Việt Nam, nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi sẽ thể hiện hết mình, phối hợp nhịp nhàng cùng cán bộ, chiến sĩ Khối nam sĩ quan cảnh vệ tại buổi lễ”.

Vinh dự có con em tham gia diễu binh tại sự kiện trọng đại của đất nước, ông Phan Thanh Tùng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 (xã Đak Pơ) cho biết: “Trước nay, anh Bình và anh Quang luôn là con ngoan, trò giỏi. Hai anh em cùng đậu vào trường Công an là niềm vui, hãnh diện của gia đình, địa phương. Xem diễu binh, diễu hành qua ti vi, trên Báo Gia lai điện tử, biết có con em mình cùng các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tiến bước, uy nghiêm tại lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9, tôi cũng như bà con trong thôn, ngoài xã rất mừng và tự hào”.