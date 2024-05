Ngày 31-5, tại Hội trường xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tập huấn một số nội dung công tác về mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo: Ban dân vận Thị ủy An Khê, một số cơ quan liên quan của thị xã và gần 100 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có Nông hội, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Nông hội ở các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được tìm hiểu, truyền đạt một số nội dung thủ tục vay vốn, đối tượng vay vốn nông nghiệp, Ngân hàng chính sách và các Ngân hàng Thương mại.

Sau buổi tập huấn, các đại biểu tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông hội ươm cây lâm nghiệp Song An (xã Song An, thị xã An Khê).

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho các cán bộ nông dân, nông hội trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách và các Ngân hàng thương mại. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng các mô hình Nông hội tại một số địa phương.