Cuộc thi phóng sự, ký sự “Gia Lai-50 năm đổi mới và phát triển”: Hành trình nhìn lại và tiếp bước

Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghề nghiệp dành cho những người viết báo mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hình thành, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ của vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống.

Phản ánh sinh động hành trình đổi mới của một vùng đất

Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tháng 6-2024, Báo Gia Lai đã phát động cuộc thi phóng sự, ký sự với chủ đề “Gia Lai-50 năm đổi mới và phát triển”.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung (bên phải) và Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (bên trái) trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Diệp. Ảnh: Đ.T

Với chủ đề rộng, thể loại báo chí đặc thù đòi hỏi về chiều sâu thông tin, cảm xúc và tính phát hiện song cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên cùng tham gia. Từ các phóng viên đang công tác tại cơ quan báo chí cho đến những nhà báo lão thành, các nhà nghiên cứu lịch sử-văn hóa, giáo viên, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí, chiến sĩ lực lượng vũ trang... Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, cũng như tình cảm sâu nặng của người viết dành cho vùng đất Gia Lai.

Sau gần một năm triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 100 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi. Đồng chí Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi-đánh giá: Về nội dung, hầu hết các tác phẩm đều phản ánh sinh động, chân thực quá trình tái thiết, xây dựng và phát triển toàn diện của tỉnh nhà trong suốt 50 năm kể từ ngày giải phóng.

Lĩnh vực phản ánh khá toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đến thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều tác phẩm đã khéo léo lồng ghép những câu chuyện thú vị về vùng đất, con người, ngọn núi, dòng sông, con suối, cánh rừng hay chốt tiền tiêu nơi biên giới... tạo nên bức tranh sinh động, sâu sắc về một Gia Lai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ.

Không chỉ phản ánh hiện thực, nhiều tác giả đã hiến kế cho tỉnh nhà những giải pháp hay nhằm hoạch định chính sách phát triển trong tương lai, đặc biệt là đối với không gian phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định. Về hình thức, 80 tác phẩm đều được thể hiện dưới dạng phóng sự, ký sự. Đây là thể loại có sức hấp dẫn bạn đọc với hệ thống nhân vật, sự kiện, tư liệu, hình ảnh…chân thực, phong phú, hấp dẫn. Nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu từ việc lựa chọn đề tài, nhân vật, thu thập tư liệu đến cách thể hiện ngôn ngữ, hình ảnh. Đặc biệt, các tác phẩm báo điện tử được thể hiện bằng hình thức đa phương tiện nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của độc giả hiện đại.

Đồng hành cùng cuộc thi có các nhà tài trợ: Công ty cổ phần Nông nghiệp Tập đoàn Trường Hải, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai. Gửi lời chúc mừng đến các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Thông-Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai cam kết luôn đồng hành cùng Báo Gia Lai để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền thời gian tới.

Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đặng Huy Cường (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Trần Quốc Anh (bên phải) trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: A.H

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên nhấn mạnh: Ban tổ chức đã tiếp nhận hàng trăm tác phẩm dự thi, trong đó 80 tác phẩm được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Sau 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã chọn được 13 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cây bút chuyên và không chuyên chính là minh chứng cho thành công của cuộc thi. Việc lựa chọn đúng chủ đề, đúng thể loại đã tạo ra sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi.

Tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu

Cuộc thi phóng sự, ký sự với chủ đề “Gia Lai- 50 năm đổi mới và phát triển” đã trở thành một sân chơi nghề nghiệp, thể hiện tinh thần yêu nghề, tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ người làm báo chuyên và không chuyên. Đây cũng là dịp để những người làm báo trên địa bàn tỉnh cùng nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Gia Lai-một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đang từng ngày vươn mình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Ban Tổ chức đã lựa chọn 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải đều thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, giàu tính phát hiện, có chiều sâu nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn.

Xuất sắc đạt giải nhất tại cuộc thi là tác phẩm “Ấm no theo những vườn cao su” gồm 3 kỳ của nhóm tác giả: Vĩnh Hoàng, Nguyễn Diệp. Loạt bài phản ánh về thăng trầm của cây cao su-cây trồng chủ lực, cây xóa nghèo, giảm nghèo trên cao nguyên. Đồng thời cũng phản ánh về những đổi thay của con người, vùng đất nhờ cây cao su. Đặc biệt, tác phẩm được trình bày theo hình thức emagazine, kết hợp giữa nội dung chiều sâu và thiết kế hiện đại, nhằm tăng sức hút và mang lại trải nghiệm đọc sinh động cho độc giả.

Nhà báo Nguyễn Diệp-đồng tác giả-bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi được Ban Tổ chức chọn trao giải cao nhất. Trong quá trình thực hiện loạt bài, chúng tôi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Tổng Biên tập. Sự hỗ trợ này thể hiện rõ qua việc định hướng đề tài, giới thiệu nhân vật và giúp chúng tôi bám sát kế hoạch đã đề ra, từ đó hoàn thành tốt loạt bài. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều cuộc thi như thế này để đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có thêm sân chơi nghề nghiệp, phát huy thế mạnh về thể loại phóng sự và ký sự”.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh (bên phải) và đại diện nhà tài trợ trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả . Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, những cây viết không chuyên đến từ Công an tỉnh cũng có 2 tác phẩm: “Giữ sạch “vùng xanh” nơi biên giới” của nhóm tác giả Hữu Trường-Bảo Hân đạt giải nhì; “Đề án 06: Động lực xây dựng tỉnh nhà hiện đại, văn minh” của nhóm tác giả Thúy Trinh-Lê Ánh đạt giải khuyến khích. Phát huy thế mạnh từ thực tiễn công tác và am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn, các tác giả đã lựa chọn đề tài một cách linh hoạt, khai thác hiệu quả những mô hình, cách làm sáng tạo của lực lượng công an cơ sở, qua đó mang đến những góc nhìn chân thực, sinh động và giàu tính phát hiện.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường-cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh-cho biết: “Ngay sau khi cuộc thi được phát động, chúng tôi báo cáo lãnh đạo và nhận được sự đồng thuận cao. Việc chọn đề tài được định hướng rõ ràng, tập trung vào mô hình mới, cách làm hay đang phát huy hiệu quả trên địa bàn. Qua quá trình trao đổi, chúng tôi đã thống nhất lựa chọn đề tài “Giữ sạch “vùng xanh” nơi biên giới”. Để hoàn thành đề tài, chúng tôi đã có gần 10 ngày sát cánh với cán bộ, chiến sĩ tại các xã biên giới; ghi nhận nhiều câu chuyện cảm động về lực lượng công an xã trong công tác phối hợp với già làng, chức sắc tôn giáo, bộ đội biên phòng đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ gìn vùng xanh biên cương…”.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường, với sự nỗ lực của nhóm tác giả và sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, loạt bài đã phần nào truyền tải được tinh thần đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh rõ nét những cách làm vừa truyền thống, vừa sáng tạo mang lại hiệu quả tích cực của lực lượng công an xã. Qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn “vùng xanh” nơi biên giới và cổ vũ tinh thần lực lượng công an xã ngày đêm bám dân, bám địa bàn.

“Loạt bài đã được Ban Giám khảo đánh giá cao, chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội tham gia vào một sân chơi trí tuệ, phản ánh sinh động nhịp chuyển động của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh”- Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường đồng tác giả đạt giải nhì tại cuộc thi chia sẻ.

Đồng tác giả của hai tác phẩm: “Dành tình thương cho học trò vùng khó” đạt giải nhì và “Khi phụ nữ là già làng” đạt giải ba, nhà báo Phương Duyên chia sẻ: Phóng sự-ký sự là một thể loại báo chí đòi hỏi sự đầu tư công phu và tỉ mỉ, từ khâu lựa chọn đề tài, thu thập và khai thác thông tin cho đến cách thể hiện sao cho làm nổi bật được những lát cắt chân thực của đời sống, những phận người, những câu chuyện mang sức truyền cảm sâu sắc. Việc được ghi nhận tại cuộc thi là nguồn động lực lớn, tiếp thêm niềm tin và nhiệt huyết để chúng tôi-những người làm báo tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc và có sức sống bền lâu gửi đến bạn đọc.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng (bên phải) và đại diện nhà tài trợ trao giải khuyến khích của cuộc thi cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đ.T

Cuộc thi khép lại nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa sâu rộng. Kết quả cuộc thi không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả mà còn là những đóng góp thiết thực, đầy ý nghĩa vào dòng chảy sôi động của báo chí cách mạng ở địa phương.