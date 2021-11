Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Sáng 2-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.





Thực hiện tốt “mục tiêu kép”



Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 10 tháng năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Tháng 10 và 10 tháng năm 2021, mặc dù chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh ta vẫn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội. Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh gieo trồng được trên 218.128 ha cây trồng, đạt 100,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tính chung 10 tháng đạt 19.394 tỷ đồng, bằng 78,2% kế hoạch, tăng 12,82% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 146,1% dự toán Trung ương giao, đạt 131,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 88,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) hơn 2.558 tỷ đồng; đến ngày 20-10 đã giải ngân hơn 1.644 tỷ đồng, đạt 65,84% kế hoạch… Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. Chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Về công tác phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương và lực lượng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp với tinh thần trách nhiệm cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin: “Đến nay, tỉnh nhận được 635.812 liều vắc xin, đã tiêm cho 565.234 người, đạt 92,49% số vắc xin. Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm theo kế hoạch. Công tác tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, tiến độ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn”.



Công tác triển khai các phương án tổ chức dạy và học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh được nhiều đại biểu quan tâm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định cho biết: “Tùy theo tình hình mức độ dịch bệnh của từng địa phương, ngành Giáo dục đã tổ chức triển khai dạy học theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Sau thời gian triển khai dạy trực tuyến, chất lượng dạy và học được đánh giá đảm bảo hiệu quả, bám sát theo khung kế hoạch thời gian năm học”.

Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Thích ứng an toàn, linh hoạt



Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021 trong điều kiện bình thường mới.



Liên quan đến việc thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế cho biết: Trong 10 tháng qua, toàn tỉnh có 720 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 60% kế hoạch) với tổng vốn đăng ký 6.425 tỷ đồng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 50 dự án với tổng vốn đăng ký 20.052 tỷ đồng. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Sở cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, Sở cũng xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất trong những tháng cuối năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí.

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Còn Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa thì cho hay: Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời, ngành Nông nghiệp sẽ chủ động theo dõi tình hình, triển khai tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục, dịch tả heo châu Phi; thu hút đầu tư các dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, ngành tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, triển khai trồng rừng đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu 8.000 ha trong năm 2021; tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai các giải pháp then chốt, hiệu quả, phù hợp để xây dựng, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP...



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, khẩn trương tổ chức tiêm chủng để đảm bảo tăng tỷ lệ phủ vắc xin theo đúng kế hoạch; triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch; nhanh chóng truy vết, xét nghiệm các ổ dịch, xét nghiệm trọng điểm để tầm soát, sàng lọc, khoanh gọn, kiểm soát các ổ dịch. Đối với các địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khoanh vùng, truy vết, sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công tác phòng-chống dịch phải bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh.

Các dự án điện gió ở huyện Đak Đoa nỗ lực về đích đóng điện thử nghiệm công nhận vận hành thương mại. Ảnh: Hùng Hoa Lư





“Những tháng còn lại năm 2021, chúng ta tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các cấp, các ngành, của người dân và doanh nghiệp để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, từng ngành, từng địa phương phải nhanh chóng xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể, sát với tình hình thực tế để thực hiện nhằm thích ứng trong tình hình mới, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, các sở, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xuất khẩu; tập trung quyết liệt công tác trồng rừng, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII sắp tới.

TRẦN DUNG