Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 10

(GLO)- Sáng 2-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2021. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.



Quang cảnh hội nghị tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tháng 10 và tính chung 10 tháng năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song dưới sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh, Gia Lai tiếp tục thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội. Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh gieo trồng được trên 218.128 ha cây trồng, đạt 100,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tính chung 10 tháng đạt 19.394 tỷ đồng, bằng 78,2% kế hoạch, tăng 12,82% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 50 triệu USD, tính chung 10 tháng đạt 500 triệu USD, bằng 81,97% kế hoạch, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 146,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 131,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 88,4% so với cùng kỳ năm 2020. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) là hơn 2.558 tỷ đồng; đến ngày 20-10 đã thực hiện giải ngân hơn 1.644 tỷ đồng, đạt 65,84% kế hoạch... Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021 được tập trung đẩy mạnh; hướng dẫn cho các địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. Chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Về công tác phòng-chống dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng triển khai các biện pháp phòng-chống dịch quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao. Tính từ ngày 28-5 đến ngày 17 giờ ngày 31-10, toàn tỉnh phát hiện 1.779 ca nhiễm Covid-19. Có 714 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 5 trường hợp tử vong, hiện còn 1.060 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các bệnh viện. Tỉnh cũng đã chỉ đạo tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay đã nhận 635.812 liều vắc xin; đã tiêm 565.234 người, đạt tỷ lệ 92,49%/số vắc xin đã nhận; hiện đang tiếp tục triển khai tiêm theo kế hoạch, công tác tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, tiến độ. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.



Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, từ đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 trong điều kiện bình thường mới.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan cần phải xây dựng kịch bản cụ thể để lường trước mọi tình huống xảy ra. Đối với các địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục đẩy mạnh công tác khoanh vùng, truy vết, sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. “Chúng ta cần đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm việc phòng-chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đề ra trong trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, từng ngành, từng địa phương trong tỉnh nhanh chóng xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể, sát với tình hình thực tế để bắt tay vào thực hiện nhằm thích ứng trong tình hình mới, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xuất khẩu; tập trung quyết liệt công tác trồng rừng, nhanh kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.



