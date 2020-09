Gia Lai: Xe tải đấu đầu, thanh niên tử vong khi đã gửi thiệp cưới

(GLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 4-9 tại Km 1617+600 quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu Tình (SN 1995, trú tại làng Tơ Quah, xã Chư Á, TP. Pleiku) điều khiển xe tải chở thư báo BKS 51D-405.90 lưu thông theo hướng Đak Lak-Gia Lai, trên xe có chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa), là vợ chưa cưới của anh Tình. Khi đến đoạn Km 1617+600 trên quốc lộ 14 thì đã xảy ra tai nạn với xe tải BKS 47C-225.07 do anh Nguyễn Lương Huy Hiệp (SN 1995, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có phụ xe là anh Nguyễn Viết Hoàng (SN 1983, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak).

Vụ tai nạn khiến phần đầu của 2 xe bị hư hỏng nặng. Anh Tình và chị Hiền bị mắc kẹt trong cabin xe với nhiều chấn thương. 2 người đi trên xe tải BKS 47C-225.07 chỉ bị thương nhẹ.

Anh Nguyễn Văn Hòa-một người dân sống gần nơi xảy ra vụ tai nạn-cho hay: “Lúc đó, tôi cũng vừa mới ngủ dậy thì nghe tiếng động rất mạnh nên chạy ra xem thì thấy 2 chiếc xe tông nhau nát phần đầu. Phần đầu 1 chiếc xe lao xuống cống nước ven đường. Cặp nam nữ trên xe thư báo bị kẹt trong cabin, máu chảy rất nhiều, trên người bị nhiều mảnh vỡ của kính găm vào nên tôi cùng mọi người hô hoán gọi lực lượng Công an, đồng thời hỗ trợ kéo nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu”.

Điểm va chạm nằm trên làn đường dành cho xe hướng Đak Lak đi Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, sau vụ tai nạn, chiếc xe thư báo BKS 51D-405.90 đã quay hẳn đầu về hướng tỉnh Đak Lak, một cánh cửa bị rời hẳn ra ngoài. Phần đầu của chiếc xe tải BKS 47C-225.07 lọt hẳn xuống cống nước bên đường. Nhiều mảnh vỡ của 2 xe nằm la liệt trên mặt đường. Vị trí của 2 xe sau vụ tai nạn nằm bên làn đường dành cho xe lưu thông hướng Đak Lak-Gia Lai.

Khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 2 nạn nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Anh Tình bị chấn thương sọ não kín cùng đa chấn thương nhiều bộ phận nên dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng đã tử vong tại đây. Chị Hiền bị chấn thương lồng ngực, sang chấn đầu và đốt sống cổ, hiện vẫn đang bất tỉnh, được điều trị tại Khoa Ngoại Tổng quát. Ngay trong sáng 4-9, thi thể anh Tình đã được bàn giao cho gia đình để làm lễ an táng.

Trong ngôi nhà nằm ở cuối làng Tơ Quah, bà Nguyễn Thị Thanh Thuận (mẹ anh Tình) không kìm nén được nỗi đau xót ập đến quá bất ngờ. Bà quỳ gục xuống chiếc giường nơi đặt thi thể cậu con trai. Anh Tình là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Anh cùng chị Hiền đã quan hệ tình cảm từ lâu và dự định kết hôn từ năm 2018. Tuy nhiên, cùng năm đó, cha anh Tình bị đột quỵ qua đời khiến đám cưới phải hoãn lại. Khi đã mãn tang, 2 gia đình đã quyết định làm đám hỏi để đôi trẻ có thể cùng về chung sống. Những ngày qua, anh Tình và chị Hiền đã viết thiệp cưới mời mọi người đến chung vui vào giữa tháng 9-2020.

Bà Thuận đau xót trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: Lê Văn Ngọc

"Ba nó mất đột ngột quá để lại mình tôi với 2 con nên Tình thương mẹ lắm. Nó đi làm tài xế rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nó bảo tích góp tiền để lấy vợ rồi sẽ sinh cho bà nội đứa cháu bế bồng. 2 đứa nó hay quấn quýt với nhau, tôi mừng lắm vì nghĩ con mình cuối cùng cũng chuẩn bị có tổ ấm. Ai ngờ đâu tai họa lại ập đến với nó như thế này. Tôi biết phải sống làm sao?”-bà Thuận nức nở.

Cũng như bà Thuận, bà Đỗ Thị Biển (mẹ chị Hiền) khóc nấc lên liên tục. Bà Biển nghẹn ngào: “Hai đứa nó chờ ngày cưới lâu rồi nên háo hức lắm. Ngày cưới đã định, vợ chồng tôi cũng mời bà con chòm xóm rồi. Bình thường Hiền đi bán điện thoại di động còn Tình làm tài xế. Hiền xin đi theo mấy lần nhưng chồng nó cản không cho đi vì sợ vợ mệt. Chiều qua, Hiền cứ bảo đi với chồng cho vui một chuyến cho biết sau đó sẽ về làm ca chiều, thế mà về gần tới rồi thì lại bị như vậy”.

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Chư Prông đưa nạn nhân đi cấp cứu, giải tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

