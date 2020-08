Gần 4.350 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tám tháng

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tám tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người.



Cảnh sát giao thông đang điều tra tại hiện trường một vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)





Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tai nạn giao thông trong tám tháng của năm nay tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.



Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy tám tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/8/2020), toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người.



“So với tám tháng của năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.161 vụ (giảm 19%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,6%),” ông Thái cho hay.



Trong số đó, đường bộ xảy ra 5.153 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.244 người, bị thương 2.730 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường bộ giảm 709 vụ (giảm 12%), giảm 728 người chết (giảm 14,6%), giảm 465 người bị thương(giảm 14,5%); đường sắt xảy ra 66 vụ (giảm 40,5%), làm chết 53 người (giảm 42,3%), bị thương 15 người (giảm 62,5%).



Tính riêng trong tháng 8/2020 (từ ngày 15/7 đến 14/8/2020), cả nước xảy ra 1.174 vụ, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,1%).



Cụ thể, đường bộ xảy ra 671 vụ, làm chết 537 người, bị thương 378 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 112 vụ (giảm 14,3%), giảm 72 người chết (giảm 11,8%), giảm 71 người bị thương (giảm 15,8%). Đường sắt xảy ra 15 vụ, làm chết 10 người, bị thương 5 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (giảm 21%), giảm 9 người chết (giảm 47,3%).

Theo Việt Hùng (Vietnam+)