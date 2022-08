Đặng Văn Lâm chuẩn bị đầu quân cho CLB Bình Định?

Thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm chuẩn bị đầu quân về sân Quy Nhơn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm đặc biệt, và việc CLB Bình Định không đưa ra phủ nhận nào là một gợi ý thú vị.



Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phủ nhận chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm đeo băng đội trưởng ngày tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0. Ảnh: Độc Lập



Khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2021 còn khoảng 1 tuần nữa sẽ khép lại, bất ngờ rộ lên thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ đầu quân cho CLB Bình Định. Đây là tín hiệu rất đáng chú ý khi suốt 2 năm qua, đội chủ sân Quy Nhơn luôn tìm kiếm một thủ môn đẳng cấp để làm chỗ dựa cho giấc mơ phục hưng bóng đá đất võ.



Thực tế, trước và sau khi Đặng Văn Lâm sang Nhật Bản khoác áo CLB Cerezo Osaka, CLB Bình Định đã nhiều lần ngỏ lời mời anh ra dải đất miền Trung chơi bóng.



Một pha cản phá bóng ấn tượng của Đặng Văn Lâm. Ảnh: AFC





Có thông tin cho rằng Đặng Văn Lâm khi đó đã rất cảm kích sự quan tâm của CLB Bình Định, nhưng bày tỏ khát khao thử sức mình ở môi trường J-League 1 hàng đầu châu Á, kèm lời hẹn còn duyên sẽ gặp lại nếu anh trở về Việt Nam.



Cũng trong quãng thời gian này, CLB Bình Định từng tính đến phương án hỗ trợ thủ thành Filip Nguyễn nhập tịch khi về Việt Nam thi đấu cho mình và đội tuyển quốc gia.



Nhưng những vấn đề trở ngại về thủ tục đã khiến tính toán tích cực này sau vài năm đến giờ vẫn không có tiến triển. Điều này khiến khát khao có được Đặng Văn Lâm của CLB Bình Định càng cháy bỏng.





Đặng Văn Lâm sẽ là cú hích lớn cho CLB Bình Định. Ảnh: Độc Lập



Sau một thời gian im lặng, ngày hôm nay thông tin Đặng Văn Lâm sẽ về nước đầu quân cho CLB Bình Định lại rộ lên. Cũng nói thêm, hợp đồng của Lâm "Tây" với CLB Cerezo Osaka sẽ kết thúc ngày 31.1.2023.



Quãng thời gian ít ỏi này, cộng thêm việc Đặng Văn Lâm rất ít khi được ra sân đang mở ra ngày một lớn khả năng anh - hoặc CLB Bình Định - chuộc sớm hợp đồng để tự do trở về Việt Nam.



Khả năng anh chờ hết hợp đồng sẽ tự do về cũng có, nhưng không bảo đảm an toàn khi quá nhiều cạnh tranh. Vấn đề có lẽ sẽ nằm ở việc CLB Cerezo Osaka đòi hỏi bao nhiêu.



Việc CLB Bình Định im lặng cũng là một thông điệp thú vị, nếu nhìn vào cách họ bất ngờ công bố bản hợp đồng Đình Trọng vào phút cuối cùng mùa chuyển nhượng hồi đầu mùa. Và sẽ đừng bất ngờ nếu Đặng Văn Lâm sẽ khoác áo CLB Bình Định từ vòng đấu sau!

