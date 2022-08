Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có buổi tập để chuẩn bị cho trận đại chiến với Hà Nội FC

(GLO)- Tối 14-8, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) sẽ có trận đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, vì vậy CLB HAGL đã có buổi tập tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đại chiến với Hà Nội FC.

Được biết, CLB HAGL và CLB Hà Nội FC là 2 đội bóng đang có phong độ tốt tại V.League 2022 với 5 chiến thắng liên tiếp.

Hiện tại, Hà Nội FC đứng đầu bảng với 23 điểm, hơn HAGL 4 điểm, nên đội bóng phố núi buộc phải thắng trên sân khách để rút ngắn khoảng cách. Thắng Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy là điều rất khó với HAGL, nhất là ở thời điểm này bởi đội quân của huấn luyện viên (HLV) Chun Jae-ho đang có phong độ cao.

Tuấn Anh trêu đùa cùng Văn Toàn trong buổi tập chiều 12-8 của CLB HAGL. Ảnh: Báo Dân Việt

Mùa giải 2021, đội bóng do HLV Kiatisak đã thắng đội bóng của bầu Hiển 1-0 tại sân Pleiku. Thế nhưng, 2 đội không có cơ hội gặp nhau tại sân Hàng Đẫy do đổi thể thức thi đấu và giải phải dừng do dịch Covid-19.

Vào lúc 17 giờ ngày 13-8, CLB HAGL sẽ tập kín làm quen trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến quan trọng này.

Các cầu thủ CLB HAGL tập luyện khá vui vẻ trước trận đấu với Hà Nội FC. Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Lao Động, tiền vệ Đậu Văn Toàn của Hà Nội FC đã nhận đủ 3 thẻ vàng kể từ đầu giải và bị treo giò ở vòng 12 Night Wolf V.League 2022.

Ngoài Văn Toàn, CLB Hà Nội FC còn vắng cả Thành Lương do tiền vệ kì cựu này chưa bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, nhiều khả năng đội bóng này sẽ không đăng kí tiền đạo Josip Ivancic bởi cầu thủ này nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên trưởng. Tiền đạo Ivancic chơi không tốt và chưa có được bàn thắng nào đến thời điểm này. Câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm phương án thay thế Ivancic.

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức sân Hàng Đẫy, toàn bộ lượng vé trận đấu Hà Nội-HAGL bán qua kênh trực tuyến và truyền thống được bán hết chỉ sau 24 giờ phát hành. Tổng số vé được bán ra là 9.000 vé. Trong chiều ngày 13-8, 500 vé cuối cùng sẽ được phát hành theo kênh truyền thống đến với người hâm mộ.