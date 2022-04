AFC Champions League: Thách thức chờ Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rất háo hức trước ngày bảng H của AFC Champions League chính thức khởi tranh vào chiều 16-4. Tuy nhiên, trước mắt họ là những khó khăn khi đối thủ đều là những đội bóng sừng sỏ của châu lục, còn đội bóng Phố núi đang không có được phong độ cao.





Sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên chấm penalty ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã mỉm cười thừa nhận đội bóng của mình gặp may. Đó là trận cầu mà bóng đã 2 lần tìm đến khung gỗ của Tuấn Linh sau những cú dứt điểm của đối thủ. Về lối chơi, Công Phượng và đồng đội cũng đã cho thấy phần nào quyết tâm về mặt tinh thần ở cách triển khai bóng với tốc độ cao hơn nhưng cũng không thể uy hiếp khung thành đối phương. Nhìn cách các ngôi sao của bầu Đức chật vật trước đội bóng vốn chỉ cạnh tranh suất trụ hạng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người hâm mộ có lý để lo ngại cho hành trình của HAGL ở đấu trường AFC Champions League. Bởi may mắn là một phần của bóng đá, song nó không song hành thường xuyên với bất cứ đội bóng nào.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất khó khăn để hưởng niềm vui chiến thắng ở AFC Champions League. Ảnh: Văn Ngọc

Ở lượt đi, HAGL sẽ ra quân gặp Yokohama F.Marinos lúc 18 giờ ngày 16-4; chạm trán với Sydney FC lúc 18 giờ ngày 19-4; đối đầu Jeonbuk Hyundai Motors lúc 18 giờ ngày 22-4. Ở lượt về, HAGL lần lượt chạm trán Jeonbuk Hyundai Motors lúc 21 giờ ngày 25-4, Yokohama F.Marinos lúc 18 giờ ngày 28-4 và Sydney FC lúc 18 giờ ngày 1-5.



Zico Thái cho rằng đó chỉ là bài test cho các học trò trước khi bước ra đấu trường châu lục. Nhưng kết quả trong trận đấu được xem là bước chạy đà đó đã nối dài chuỗi trận đáng quên của HAGL. Trong 5 trận khởi đầu mùa giải 2022, họ chưa thể giành chiến thắng trong 90 phút và chỉ ghi được 2 bàn thắng do công của Công Phượng ở trận đấu với Viettel. Hàng công của đội bóng Phố núi đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi các ngòi nổ đều chưa khẳng định được mình.



Dẫu vậy, khi đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày 12-4, chiến lược gia người Thái vẫn tỏ ra rất lạc quan. “Đấu trường quốc nội và AFC Champions League là 2 sân chơi hoàn toàn khác nên chúng ta không thể so sánh. Phong độ của HAGL ở V.League cũng không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho giải đấu châu lục. Chúng tôi đang đại diện cho bóng đá Việt Nam nên sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho khán giả những trận cầu hay”-HLV Kiatisak chia sẻ trước báo giới.



Các cầu thủ và Ban Huấn luyện của HAGL đang tỏ ra khá tự tin khi được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của số đông khán giả. Tuy nhiên, lợi thế ấy khá nhỏ nhoi so với thử thách. Từ tiếng nói của lịch sử, AFC Champions League thường là sân chơi quá tầm với các đội bóng Việt Nam. Ngay cả khi còn khoác áo cầu thủ chơi cho HAGL, Kiatisak cũng đã 2 lần tham dự AFC Champions League vào các năm 2004 và 2005. Mùa 2004, họ đứng thứ 2 bảng F khi giành 6 điểm/6 trận và cũng chỉ dừng bước ở vòng bảng. Mùa 2005, Zico Thái cùng đồng đội đứng cuối bảng E khi thua cả 6 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới đến 25 bàn.



Sau 17 năm trở lại, đội bóng Phố núi phải đối đầu với các đội bóng: Jeonbuk Hyundai Motors, Yokohama F.Marinos và Sydney FC. Trong đó, Jeonbuk Hyundai Motors là đội bóng mạnh nhất tại Hàn Quốc với 9 lần lên ngôi vô địch K.League-kỷ lục của giải đấu này. Ở đấu trường AFC Champions League, họ đã 3 lần lọt vào chung kết ở các mùa giải 2006, 2011, 2016 và 2 lần vô địch trong số đó. Theo định giá, đội hình của đội bóng Hàn Quốc có giá trị lên tới gần 22 triệu Euro với nhiều cầu thủ có giá trị chuyển nhượng 1,5-2 triệu Euro.



Trong khi đó, Yokohama F.Marinos là đương kim Á quân của J.League và cũng đã từng 4 lần vô địch J.League vào những năm 1995, 2003, 2004 và 2019. Đội bóng đến từ “xứ sở mặt trời mọc” đã có 4 lần dự AFC Champions League và có 1 lần giành ngôi nhất của bảng đấu. Với Sydney FC, họ chỉ có mặt ở vòng đấu này nhờ suất playoff nhưng cũng là đội bóng được đánh giá cao. Họ là đội vô địch Australia A.League nhiều nhất trong lịch sử với 5 lần và có bề dày ở AFC Champions League với 6 lần góp mặt.



Theo điều lệ của giải đấu, bảng H nằm ở khu vực phía Đông châu Á với 4 bảng đấu khác. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để lấy 5 đội dẫn đầu ở mỗi bảng và 3 đội đứng thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất lọt vào vòng tiếp theo. Như vậy, nếu muốn tiếp tục hành trình ở đấu trường “C1 châu Á”, HAGL sẽ ít nhất phải giành vị trí thứ 2 với hiệu số cao. Đây là thử thách cực đại với thầy trò HLV Kiatisak. Dẫu vậy, nó cũng là cơ hội để Zico Thái chứng tỏ tài năng của mình. Các ngôi sao bên phía HAGL quyết tâm thể hiện tài năng trước các đội bóng lớn khi giấc mơ “xuất khẩu” cầu thủ vẫn còn dang dở.



LÊ VĂN NGỌC