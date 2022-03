Ayun Pa: Sôi động giải đua xe đạp quần chúng

(GLO)- Sáng 27-3, giải đua xe đạp quần chúng đầu tiên của tỉnh Gia Lai đã được tổ chức tại thị xã Ayun Pa. Giải đấu thực sự đã trở thành ngày hội đầy hứng khởi của những người đam mê bộ môn xe đạp cũng như người dân tại thị xã Ayun Pa.





Tưng bừng trên cung đường đua



Giải đấu do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa (19/3/1975-19/3/2022) và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thị xã Ayun Pa (30/3/2007-30/3/2022). Giải đã thu hút 25 cua rơ phong trào đến từ 5 câu lạc bộ (CLB) xe đạp trên địa bàn tỉnh gồm: CLB Xe đạp Biek An Khê, CLB Xe đạp Gia Linh Pleiku, CLB Xe đạp Gia Lai, CLB Xe đạp Phố núi và CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa. Sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia tranh tài cũng như hàng chục người tập luyện môn xe đạp quần chúng đã đạp diễu hành tại các tuyến đường trung tâm thị xã trước khi bước vào cuộc đua chính thức.

Các cua rơ đã trải qua cung đường thơ mộng của thị xã Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc



Đường đua chính của giải là quốc lộ 25 từ trung tâm thị xã Ayun Pa đến đèo Tô Na ở khu vực giáp ranh thị xã Ayun Pa-huyện Krông Pa với tổng chiều dài cung đường là 41 km. Đây là tuyến đường vừa hoàn thành quá trình nâng cấp, sửa chữa nên rất thuận lợi cho các tay đua thỏa sức tranh tài. Tham gia giải hầu hết là những tay đua chỉ mới lần đầu thi đấu ở một giải đua xe đạp chính thức. Tuy nhiên, các vận động viên cũng đã thể hiện kết quả tập luyện, học tập kinh nghiệm dày dạn vào trong thi đấu. Với chặng đường kéo dài cùng một số đoạn dốc, các tay đua đã buộc phải phân bổ thể lực cũng như có chiến thuật hợp lý để hỗ trợ đồng đội trên đường đua.



Đường đua trải dài trên bộ phận dân cư cũng như trên tuyến quốc lộ 25 với nhiều phương tiện qua lại đã tạo áp lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, Công an thị xã Ayun Pa đã có kế hoạch chi tiết, bố trí hàng chục cán bộ, chiến sĩ dẫn đoàn cũng như đảm bảo trật tự tại các nút giao thông và dọc đường đua. Do đó, dù là lần đầu tiên tổ chức giải đua xe đạp nhưng sự an toàn của các tay đua được đảm bảo tuyệt đối. Nhờ đó, các cua rơ có thể tập trung hết sức cho những cú đạp thần tốc để đảm bảo thành tích tốt nhất dưới sự cổ vũ đông đảo của người dân.



Trên đường đua, các vận động viên của CLB Xe đạp Phố núi tỏ ra nhỉnh hơn sau những pha bứt tốc gay cấn và quyết liệt. Ở khoảng 20 km đầu tiên, sự phân tốp chưa thực sự rõ ràng. Nhưng từ quãng đường xổ đèo Tô Na quay lại trung tâm thị xã Ayun Pa, các tay đua đến từ TP. Pleiku đã có sự bứt phá mạnh mẽ sau các đoạn cua dốc. Trong đó tay đua Đặng Ngọc Hạnh của CLB Xe đạp Phố núi đã dễ dàng bứt phá ở vị trí số 1 ở nửa sau của chặng đua. Anh thường xuyên giữ khoảng cách với các tay đua bám đuổi vào khoảng 1 km. Tay đua 31 tuổi này đã duy trì những cú đạp xe bền bỉ và đầy tốc độ dù thời tiết ngày càng nắng nóng để rồi cán đích ở vị trí đầu tiên. Các vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về Nguyễn Duy Sang (CLB Xe đạp Gia Linh Pleiku) và Nguyễn Minh Tâm (CLB Xe đạp Phố núi).





Cua rơ Đặng Ngọc Hạnh-CLB Xe đạp Phố núi vỡ òa khi giành được chiến thắng. Ảnh: Văn Ngọc



Ấn tượng tốt đẹp



Ngoài 2 cua rơ gặp sự cố về phương tiện không thể hoàn thành chặng đường 41 km, các tay đua khác đều về đích an toàn. Kết thúc chặng đua, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân cùng 5 giải khuyến khích cho các vị trí liền kề. 1 giải cá nhân cho cua rơ lớn tuổi nhất thuộc về ông Hồ Văn Sơn (65 tuổi, CLB Xe đạp Phố núi). Ở giải tập thể, giải nhất đã thuộc về CLB Xe đạp Phố núi, giải nhì thuộc về CLB Xe đạp Gia Linh Pleiku và CLB Xe đạp Gia Lai giành giải 3.



Sau những nỗ lực hết mình trên đường đua, cua rơ Đặng Ngọc Hạnh hồ hởi: “Trước kia tôi thường xuyên tập luyện bóng đá nhưng gặp chấn thương nên từ 5 tháng trước tôi đã chuyển sang môn xe đạp và rất yêu thích môn thể thao này. Tôi rất vui vì được tham dự giải đấu để có thể cọ sát, giao lưu với những người cùng có niềm đam mê. Thực sự cung đường đua ở Ayun Pa rất đẹp từ mặt đường đua tới phong cảnh và người dân cổ vũ 2 bên đường đều rất tuyệt vời. Chúng tôi rất cảm ơn đơn vị chủ nhà thị xã Ayun Pa đã tổ chức giải đua cho những người tập luyện môn xe đạp được giao lưu. Tôi cũng sẽ cố gắng tập luyện để tham gia đua ở các giải trong và ngoài tỉnh nếu có cơ hội”.

Ban tổ chức trao giải cho các câu lạc bộ có thành tích tốt nhất. Ảnh: Văn Ngọc



Là một trong những người tiên phong trong việc phát triển phong trào xe đạp tại thị xã Ayun Pa, ông Lương Quang Phúc-Chủ nhiệm CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa-tự hào: “Ayun Pa rất vinh dự khi trở thành địa phương đầu tiên tổ chức một cuộc đua xe đạp quần chúng và đã quy tụ những cua rơ phong trào tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã tham dự nhiều giải ở các địa phương khác nhưng hôm nay được chứng kiến giải đấu trên quê hương mình cảm xúc rất hãnh diện. Nhờ các giải đấu thế này mà hình ảnh thị xã Ayun Pa tươi đẹp cũng được quảng bá rộng rãi. Chúng tôi rất cảm ơn các cấp lãnh đạo thị xã Ayun Pa đã tạo điều kiện để tổ chức một sự kiện tầm cỡ cho môn xe đạp”.



Trao đổi với P.V, ông Lại Quang Minh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa-cho biết: “Thời gian gần đây phong trào đua xe đạp tại Ayun Pa phát triển rất mạnh nên Ban Thường vụ Thị ủy đã giao cho đơn vị tổ chức một giải đấu mở rộng nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn. Nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã cố gắng hết sức vì chưa từng tổ chức một giải đua xe đạp. Tuy nhiên các lực lượng đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đặc biệt là khâu đảm bảo an ninh trên đường đua của lực lượng Công an và sự hỗ trợ của trọng tài quốc gia môn xe đạp đã giúp công tác tổ chức thành công tốt đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì để giải trở thành giải đấu truyền thống thường niên với quy mô lớn hơn, chất lượng cao hơn trong những năm tiếp theo”.



LÊ VĂN NGỌC