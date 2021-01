Ngổn ngang V-League 2021

Khá may mắn khi V-League 2020 sau những bão giông vì Covid-19 vẫn cập bến an toàn, thành công. Còn mùa năm nay, một lần nữa các nhà điều hành giải cũng như các CLB đang đứng trước những thử thách quá lớn.



Không được vào sân, CĐV Thanh Hóa leo lên mái nhà sát sân vận động để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: MINH HẢI

Sự trùng hợp cực kỳ khó chịu

Có một sự trùng hợp không hề dễ chịu chút nào là cả V-League 2020 và 2021 đều liên quan đến động từ “hoãn” sau vòng 2. Năm ngoái, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ngay trước thềm mùa giải và 2 vòng đầu tiên phải thi đấu không khán giả. Nhưng trước tình hình quá phức tạp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) buộc phải hoãn giải và đưa ra một quyết định mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam. Thay vì thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về như truyền thống, V-League phải chia thành 2 giai đoạn, số lượng trận được rút gọn, trong đó giai đoạn 1 vẫn 13 vòng nhưng lấy 8 đội vào tranh vô địch, 6 đội tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2.

Năm nay, để đề phòng biến số, VPF đã giữ nguyên thể thức như trên và đẩy mùa giải lên sớm hơn. Nhưng mới chỉ 2 vòng yên ổn, lượng người xem trung bình khả quan, chất lượng các trận đấu tương đối cao, V-League lại bước vào cơn sóng gió. Đúng 2 ngày trước khi vòng 3 bắt đầu, dịch bệnh Covid-19 “trở nặng” khiến các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá bị tác động nghiêm trọng. V-League lại bị biến thành một “công trường ngổn ngang” mà chính người trong cuộc cũng như ngồi trên đống lửa.

Một số HLV nhắn tin cho giới truyền thông bày tỏ nỗi bất an: “Có hoãn không, đá hay không đá? Chúng tôi cứ phải chờ đợi trong sự thấp thỏm. “Cô Vy” ác quá, không để chúng ta yên”. Trong “chùm” trận bị hoãn của vòng 3, trận đầu tiên bị “điểm danh” là Than Quảng Ninh gặp CLB TP.HCM. Tiền đạo Mạc Hồng Quân quê Hải Dương, khoác áo đội Than Quảng Ninh, chia sẻ nỗi lòng trên trang cá nhân: “Mở mắt ra đã thấy trong tâm dịch”.

Có những địa phương đã chủ động yêu cầu đội bóng do mình quản lý, không thi đấu vòng 3. Ví dụ, UBND TP.Đà Nẵng đã tức tốc chỉ đạo dừng trận đấu giữa CLB Đà Nẵng (ĐN) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân, còn Sở VH-TT Đà Nẵng cũng ban hành công văn khẩn, thông báo cụ thể: “Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, Sở đã liên hệ với Sở Y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các thành viên đội Đà Nẵng từ tỉnh Quảng Ninh trở về, gồm 33 người vào chiều tối 28.1 vì đội đã di chuyển từ Đà Nẵng đến Quảng Ninh để thi đấu lượt trận thứ 2 gặp đội Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả ngày 24.1 và rời tỉnh Quảng Ninh để trở về ngày 25.1, trong thời điểm diễn ra các ca lây nhiễm tại đây”.

CLB Hà Nội lên kế hoạch di chuyển đến sân khách vào tối hôm trước lại phải dời đến sáng hôm sau với tâm trạng: “Không biết nên đi hay ở, chúng tôi vẫn cứ phải chuẩn bị sẵn tư trang hành lý. Đến sát giờ khởi hành, lại nhận được văn bản của đội chủ nhà Hải Phòng, đề nghị hoãn trận đấu trên sân Lạch Tray. Thế là anh em lại hối hả cất va li”, một thành viên ban huấn luyện cho hay.

Điều chưa từng xảy ra với bóng đá Việt Nam

Mùa giải năm ngoái, trong thời điểm bị tạm dừng vì Covid-19, các trận đấu của một vòng đồng loạt hoãn nhưng năm hay do bối cảnh khác nhau nên ngoài 5 trận bị hoãn, vẫn có 2 trận của vòng 3 giai đoạn 2 tiếp tục được thi đấu nhưng không khán giả. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, giải đấu lớn nhất nước lại diễn ra cảnh trận đá trận không ở cùng một vòng. Một HLV chia sẻ: “Năm 2020 không có dừng trận đơn lẻ ở bất kỳ vòng nào khi giải tạm hoãn. Theo quan điểm cá nhân tôi, nếu dừng tất các trận ở một vòng sẽ thuận tiện hơn cho các CLB vì đảm bảo được công bằng giữa các CLB được đá trước và các CLB bị hoãn đá, tránh được tiêu cực”.

Nhưng một quan chức của Ban điều hành giải chia sẻ quan điểm: “Chúng tôi cũng nghĩ nát óc là nên hoãn hết các trận hay vẫn để đá những trận mà địa phương vẫn đồng ý, cho phép. VPF không thể tự ý hoãn trận đấu nếu không có cơ sở thuyết phục. Như trận Thanh Hóa gặp Nam Định, tỉnh Thanh Hóa không có công văn đề nghị hoãn trận thì VPF lấy căn cứ nào để làm việc này. Tương tự, UBND TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM không có văn bản đề nghị tạm hoãn trận đấu Sài Gòn FC gặp SLNA, nên VPF vẫn giữ nguyên kế hoạch. Trước trận 1 ngày, Ban tổ chức sân Thống Nhất, Trung tâm TDTT Thống Nhất (trung tâm) vẫn tiến hành bán vé. Nhưng sáng 30.1, trung tâm có văn bản thông báo rõ là đã trao đổi với giám sát trận đấu, đại diện CLB Sài Gòn để đi đến thống nhất chọn hình thức không có khán giả. Rất mong dịch bệnh chóng được kiểm soát tốt như năm ngoái để mùa giải không bị đứt đoạn vì sau khi kết thúc vòng 3 với 2 trận, VPF sẽ chính thức ban hành thông báo hoãn giải từ vòng 4”.

HAGL và Bình Định ăn tết sớm Sáng qua, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo đến Ban tổ chức sân Pleiku, CLB bóng đá HAGL và CLB bóng đá Bình Định về việc hoãn trận đấu giữa HAGL gặp Bình Định dự kiến diễn ra vào 17 giờ ngày 31.1 sang một thời điểm khác. Quyết định được đưa ra khi tỉnh Gia Lai xác định 2 trường hợp dương tính Covid-19 qua lần xét nghiệm đầu tiên. Trước đó, lãnh đạo CLB bóng đá Bình Định cũng có đơn xin hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn. Sau khi nhận được quyết định hoãn trận đấu từ VPF, ông Nguyễn Công Tâm, Trưởng đoàn bóng đá Bình Định, bày tỏ: “Chúng tôi rất ủng hộ quyết định của Ban tổ chức giải. Đây là quyết định chính xác, hợp lý, bởi ở thời điểm này, thi đấu rất nguy hiểm, lỡ bị lây lan vi rút Covid-19 sẽ ảnh hưởng không chỉ cho đội bóng mà còn cả xã hội”. HLV trưởng HAGL Kiatisak cũng nói rằng ông hoàn toàn tán đồng với quyết định của Ban tổ chức giải vì cần thiết vào lúc này. Do vòng 4 V-League không thi đấu nên lãnh đạo HAGL và Bình Định dự kiến sẽ cho các cầu thủ nghỉ tập sớm để về quê ăn tết. Thành Thắng

Theo Nhật Duy (TNO)