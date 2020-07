U17 Hoàng Anh Gia Lai: Tham vọng đổi màu huy chương

(GLO)- Không thỏa mãn với vị trí thứ 3 tại Giải U17 Quốc gia 2019, chiều 10-7, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh của đội chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu hành trình với mục tiêu đổi màu tấm huy chương ở giải năm nay.

Giải U17 Quốc gia 2020 thu hút 28 đội bóng tham gia tranh tài. Ở vòng loại diễn ra từ ngày 10-7 đến 2-8, các đội tham dự được biên chế thành 5 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (đi và về) tính điểm. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức chọn 8 đội bóng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết (trong đó có đội chủ nhà) diễn ra từ ngày 10 đến 19-8.

Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đăng cai vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia 2020 gồm 5 đội: Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định và HAGL. Đội chủ nhà dự giải năm nay thực chất là lứa cầu thủ năng khiếu khóa IV của HAGL do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Cũng ở giải này năm ngoái diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, các đàn em của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã giành được huy chương đồng sau khi để thất bại 0-2 trước Thanh Hóa ở bán kết, sau đó chính đội bóng trẻ xứ Thanh đã xuất sắc đoạt huy chương vàng.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL khi đoạt huy chương đồng tại Giải U17 Quốc gia 2019. Ảnh: Quang Vinh

Từ đó đến nay, dàn cầu thủ này đã có những bước tiến bộ đáng kể về nhiều mặt. Gần đây nhất, dù đa số các cầu thủ đang ở độ tuổi 17 nhưng đã được đôn lên khoác áo đội U19 HAGL 2 tranh tài tại Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020 (kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua tại tỉnh Hưng Yên). Mặc dù “chấp” đối phương khoảng 2 tuổi nhưng U19 HAGL 2 đã thi đấu ấn tượng khi cầm hòa U19 Công an nhân dân với tỷ số 0-0, thua sát sao U19 Sông Lam Nghệ An 0-1. Đáng tiếc, trong trận đấu cuối cùng để xác định 2 đội bóng xuất sắc nhất của bảng B đi tiếp vào vòng bán kết, do các cầu thủ trẻ của Công an nhân dân và Sông Lam Nghệ An bắt tay nhau cùng vào bán kết nên U19 HAGL 2 tuy thắng đậm U19 B.Bình Dương với tỷ số 3-0 song vẫn bị loại ở vòng bảng.

Phát biểu trước mùa giải năm nay, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chia sẻ: “Đội bóng chúng tôi dự giải năm nay có khá nhiều thuận lợi, nhưng khó khăn cũng không ít. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt đề ra là tối thiểu phải bằng năm ngoái, tiến tới đổi màu huy chương”.

Mục tiêu mà huấn luyện viên này nhắm tới là hoàn toàn có cơ sở, bởi trong đội hình của HAGL dự giải chỉ vắng 4/11 cầu thủ trụ cột do quá tuổi. Đó là trung vệ Hoàng Nhật Long, tiền vệ Phạm Công Kha và cặp tiền đạo Cao Hoàng Tú-Lê Hữu Phước. Hiện tại, vị trí trung vệ và tiền vệ đã có 2 gương mặt khác có thể thay thế tương xứng. Riêng hàng tiền đạo, dù hiện trong tay ông Cảnh có tới 4 cái tên nổi bật gồm Bảo Long, Phúc Hào, Hữu Đăng và Đình Nguyên nhưng chưa ai có thể khỏa lấp khoảng trống do Hoàng Tú và Hữu Phước để lại. Tuy nhiên, bù lại, sức mạnh ở hàng phòng ngự của HAGL sẽ được gia tăng đáng kể khi có sự trở lại của thủ môn xuất sắc nhất Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020-Huỳnh Trần Bảo Duy.

Theo kết quả bốc thăm, lịch thi đấu vòng loại bảng C vào chiều nay như sau: trên sân Hàm Rồng 4 là trận đấu giữa chủ nhà HAGL gặp Khánh Hòa; trên sân Hàm Rồng 5 là trận Kon Tum-Bình Định. Cả 2 trận đấu này cùng diễn ra vào lúc 15 giờ.

MINH VỸ