Giải U19 Quốc gia 2020: Hoàng Anh Gia Lai mơ về chức vô địch

(GLO)- Ở Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020, lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) JMG có 2 đội góp mặt. Đây là điều mà chưa lò đào tạo nào trong cả nước làm được trong suốt lịch sử giải đấu. Không chỉ vậy, U19 HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Graechen còn quyết tâm lần đầu tiên giành chức vô địch ở sân chơi này.

Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 19 đến 28-6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) với sự tham dự của 8 đội bóng gồm: PVF, HAGL 1, TP. Hồ Chí Minh, An Giang (bảng A), B.Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Công an nhân dân, HAGL 2 (bảng B). Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào đá bán kết.

Ở Giải U19 Quốc gia năm ngoái diễn ra trên sân Pleiku, HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Graechen đã để thua Hà Nội với tỷ số 0-1 trong trận chung kết. Năm nay, đội bóng trẻ Hà thành đã sớm phải dừng bước ngay từ vòng loại. Bởi vậy, ở giải năm 2020, HAGL 1 cùng với chủ nhà PVF và Sông Lam Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

U19 HAGL 1 (áo trắng) là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại giải năm nay. Ảnh: Minh Trần

Trước ngày khởi tranh vòng chung kết, huấn luyện viên Guillaume Graechen không giấu giếm tham vọng: “Tại giải này năm ngoái, đa số cầu thủ của chúng tôi có độ tuổi trung bình là 17 nhưng đã đoạt huy chương bạc. Năm nay thêm 1 tuổi, các em đã cứng cáp hơn về nhiều mặt. Đặc biệt, sau chuyến tập huấn 1 tháng tại Hà Lan vào năm ngoái, tâm lý thi đấu và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ đã có bước tiến bộ vượt trội. Thế nên, mục tiêu mà chúng tôi đề ra tại giải năm nay là có mặt trong trận chung kết và giành chức vô địch”. Có thể hiểu được nỗi khát khao và sự quyết tâm của thầy trò ông Guillaume Graechen bởi sau nhiều lần tham dự Giải U19 Quốc gia, thành tích cao nhất mà HAGL đạt được chỉ là ngôi á quân vào năm 2009 và 2019.

Trong khi HAGL 1 quyết tâm giành chức vô địch thì HAGL 2 lại đặt mục tiêu khá khiêm tốn. Huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh của HAGL 2 cho biết: “Mục tiêu ban đầu mà chúng tôi đề ra khi tham dự vòng loại chủ yếu là để cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến Giải U17 Quốc gia 2020 diễn ra vào tháng 7 tới. Vì vậy, việc lọt vào vòng chung kết là vinh dự rất lớn đối với đội bóng. Tại vòng chung kết, HAGL 2 sẽ xem 3 trận đấu ở vòng bảng như những trận chung kết để thi đấu hết sức”.

Việc huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đặt mục tiêu khá khiêm tốn cho đội bóng của mình tại Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ở vòng loại bảng D diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, HAGL 2 chỉ lách qua “khe cửa hẹp” để góp mặt tại vòng chung kết với tư cách là một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Muốn tiến sâu tại giải lần này, HAGL 2 phải nỗ lực khắc phục những điểm yếu như nhập cuộc chậm chạp, hay để thủng lưới trước.

Trước ngày tham dự Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2020, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã đón nhận một tin vui từ phía lãnh đạo Câu lạc bộ HAGL. Theo đó, Câu lạc bộ quyết định mua vé máy bay cho toàn đội di chuyển từ Pleiku ra Hà Nội, sau đó di chuyển bằng xe ô tô về Hưng Yên. Sự động viên, hỗ trợ này biết đâu sẽ là cú hích tinh thần giúp HAGL 2 tiếp tục gây bất ngờ tại vòng chung kết năm nay.