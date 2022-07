Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt

UBND TP Đà Lạt phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm An Lạc Dương tổ chức họp báo công bố các giải đua địa hình năm 2022 và cuộc ván chèo trên hồ Xuân Hương…



Các vận động viên chuẩn bị cho giải đua ván chèo đứng ở hồ Xuân Hương, Đà Lạt





Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, giải LAAN Challenge The Mountain năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 19-24/7) tại các địa phương Đà Lạt, Lạc Dương, với 4 môn thi đấu, gồm: Đua ô tô, mô tô, xe đạp địa hình và đua ván chèo đứng (SUP). Trong đó, giải đua ô tô địa hình với 40 đội đua, diễn ra 8 ngày 7 đêm trên chặng đường đua 200 km xuyên rừng băng qua các các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông (Lâm Đồng) và TP Đà Lạt; giải đua mô tô địa hình (xe cào cào), với 60 đội đua và gần 100 vận động viên đã đăng ký tham gia giải xe đạp địa hình.



Đặc biệt, lần đầu tiên tại TP Đà Lạt sẽ diễn ra cuộc đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương. Giải này đã có 50 vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia, và khởi tranh vào lúc 8 giờ sáng ngày 17/7 tại hồ Xuân Hương.



Theo ban tổ chức, các giải đua địa hình năm 2022 và cuộc đua ván chèo trên hồ Xuân Hương… nhằm hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thể thao giải trí lành mạnh, gắn kết cộng đồng, qua đó thúc đẩy, giới thiệu, quảng bá và góp phần thúc đẩy du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước.



Theo THỤY TRANG (LĐ online)