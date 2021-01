Siêu thị cung ứng đủ khẩu trang, nước rửa tay phục vụ người tiêu dùng

Bộ Công Thương tiếp tục sát sao chỉ đạo các doanh nghiệp, các chuỗi siêu thị cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu; trong đó có khẩu trang vải, nước rửa tay khử khuẩn để người dân tiếp cận phòng chống dịch.



Sở Công thương tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa phục vụ Tết

Doanh nghiệp dệt may sản xuất khẩu trang phục vụ thị trường. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)



Trước những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện trở lại và có diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có cuộc họp khẩn cấp và Công điện số 526/CĐ-BCT chỉ đạo các địa phương, yêu cầu các chuỗi siêu thị lớn chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến mới, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các vùng sản xuất, tăng lượng cung ứng cho địa bàn các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, cần cách ly hoặc giãn cách xã hội.



Đặc biệt, trong mọi tình huống đều phải đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu; trong đó có khẩu trang vải, nước rửa tay khử khuẩn, để người dân tiếp cận phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng xáo trộn đời sống của nhân dân.



Qua báo cáo nhanh trong ngày 29/1/2021 các chuỗi siêu thị lớn Saigon Coopmart, Viincomerce (bao gồm các cửa hàng Vinmart và Vinmart+), Big C, BRG Retail , Bách hóa Xanh, Satra, MM Mega Market, AEON, Lotte Mart với gần 3.000 điểm bán hàng sẵn sàng cung ứng đủ cho người dẫn tiếp cận mua sắm khẩu trang vải, dùng cho phòng chống dịch. Lượng hàng khẩu trang vải sẵn có và lượng hàng dự trữ lớn.



Lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Saigon Coop khẳng định sẵn sàng phục vụ đơn hàng khẩu trang vải nhỏ nhất của cá nhân đến đơn hàng lớn của tập thể với giá ưu đãi. Đơn vị đã dự trữ 30.000.000 khẩu trang vải và lượng nước rửa tay đủ bán trong 1 năm trên toàn hệ thống.



Về lượng hàng dự trữ đối với mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tại hệ thống siêu thị Big C dự trữ 300% khẩu trang vải và nước rửa tay so với tháng trước.



Cùng với đó tại Công ty Vincommerce (Vinmart, Vimart+) còn tồn nhiều, trong hệ thống bán chậm, dự trữ hơn so với bình thường; Công ty BRG Retail bán chậm, còn dự trữ 30.000 khẩu trang vải.



Cũng qua báo cáo nhanh của các chuỗi siêu thị lớn, trong những ngày qua người dân đến mua khẩu trang không nhiều, không xảy ra tình trạng đột biến.



Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục sát sao chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải lớn đảm bảo nguồn cung ứng, các chuỗi siêu thị lớn với hơn 3.000 điểm bán hàng đảm bảo sẵn có khẩu trang vải theo yêu cầu của Bộ Công Thương từ đầu năm 2020 đến nay, đảm bảo sẵn có khẩu trang vải, không để xảy ra tình trạng không có khẩu trang vải, nước rửa tay khử khuẩn cho người dân mua, dùng cho phòng chống dịch.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)