Lực lượng An ninh Gia Lai: Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

(GLO)- Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Gia Lai luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do và an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Gia Lai là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược và có tầm quan trọng về quốc phòng-an ninh. Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hậu thuẫn cho bọn phản động FULRO lưu vong tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Công an tỉnh tập trung củng cố lực lượng bám cơ sở, trực tiếp là lực lượng An ninh làm nòng cốt, tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, ngày đêm bám làng, bám dân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng; quản lý, giáo dục hàng ngàn lượt đối tượng FULRO tại cộng đồng; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, phòng-chống bạo loạn, vượt biên. Quán triệt, thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, từ năm 2001 đến nay, đã xử lý hàng trăm đối tượng; phá rã hàng trăm khung, điểm nhóm tổ chức ngầm của FULRO, “Tin lành Đê ga”; dập tắt nhanh chóng các vụ bạo loạn, phá rối an ninh; kịp thời ngăn chặn hàng chục đợt kích động gây rối, bạo loạn khác của FULRO.

Bên cạnh đó, lực lượng An ninh đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin-truyền thông, an ninh mạng. Bảo đảm tốt an ninh các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Chủ động tham mưu, giải quyết ổn định hàng trăm vụ việc khiếu kiện, tranh chấp của nhân dân, hạn chế không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh, trật tự, khiếu kiện đông người, không để địch lợi dụng kích động gây rối; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tình báo, gián điệp, thu thập tài liệu, móc nối với bọn phản động, cơ hội chính trị bên trong. Tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Đông Bắc Campuchia thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và phân giới cắm mốc; ngăn chặn, triệt xóa nhiều đường dây đưa người vượt biên và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của địch lợi dụng địa bàn Campuchia để chống phá vào trong nội địa.

Lực lượng An ninh tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư của người dân. Ảnh: VĂN NGỌC

Với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ An ninh, thời gian qua, có hàng trăm lượt tập thể và cán bộ An ninh ở các vị trí công tác nhiều lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân-huy chương, bằng khen và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Đã có nhiều cán bộ an ninh trưởng thành, được quy hoạch, bổ nhiệm và giữ các chức vụ quan trọng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Phòng An ninh đối nội.

Để có được những chiến công đó, lực lượng An ninh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng quân đội, sự đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh ngày càng vững bước đi lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo vệ địa bàn tỉnh nói riêng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, lực lượng An ninh Công an tỉnh tiếp tục học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đổi mới toàn diện và nâng cao các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kiên trung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, duy trì, thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ngoài ra, lực lượng An ninh cũng sẽ tiếp tục tăng cường cho các địa bàn trọng điểm, các đơn vị trực tiếp chiến đấu và tổ, đội công tác ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu kích động phá rối an ninh, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tô thắm thêm bảng vàng thành tích của lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đại tá RAH LAN LÂM-Giám đốc Công an tỉnh