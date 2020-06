Ia Grai nỗ lực ứng phó với thiên tai

(GLO)- Mới đầu mùa mưa nhưng tại xã Ia Sao và xã Ia Yok (huyện Ia Grai), gió lốc đã gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Trước tình hình này, huyện Ia Grai đang tăng cường các biện pháp phòng-chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhà cửa, cây cối bị hư hại

Chiều tối 1-6, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 5 căn nhà của các hộ dân ở thôn Tân An và Tân Lập (xã Ia Sao). Bà Lâm Thị Tỵ (thôn Tân An) cho hay: “Hôm đó, trời bỗng có nhiều mây đen rồi mưa to gió lớn làm bật tung mái nhà của gia đình tôi. Gió lốc cuốn bay mái tôn khoảng 200 m, may mắn là gia đình không có ai bị thương. Được sự hỗ trợ của chính quyền xã và bà con lối xóm, chúng tôi cũng đã sửa sang lại nhà cửa, còn cây cối hoa màu thiệt hại vẫn chưa khắc phục xong”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 8-4-2020, một trận mưa rất to kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ kèm theo lốc xoáy cũng đã làm tốc mái nhà, mái che và sập tường, nhà kho, nhà rẫy, gây hư hại nhiều diện tích cây trồng của 26 hộ dân ở làng Ó, làng Dút 1 (thôn Tân Lập). “Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động cán bộ, công chức, viên chức đến hỗ trợ bà con khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, ổn định nơi ăn chốn ở, không để ai bị đói rét”-ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết.

Người dân xã Ia Sao giúp gia đình bà Lâm Thị Tỵ lợp lại mái nhà bị gió cuốn bay. Ảnh: H.C

Tại thôn Tân Sao (xã Ia Yok), mưa kèm theo gió lốc vào chiều 17-4-2020 cũng đã làm tốc mái nhà của hộ ông Lê Tân Anh và bà Nguyễn Thị Năm. Tổng thiệt hại về tài sản của 2 hộ này khoảng 15 triệu đồng. 2 gia đình đã kịp thời khắc phục hậu quả và không có đề xuất hỗ trợ.

Tăng cường phòng-chống thiên tai

Do biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người. Để chủ động phòng-chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, huyện Ia Grai đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; phối hợp với các cơ quan, ban ngành tích cực kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện công tác ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân chủ động chặt tỉa cành cây cao, chằng chống nhà cửa; ngắt các thiết bị điện, không mang theo vật dụng kim loại, không ra khỏi nhà khi trời mưa gió, sấm chớp, giông sét... để đề phòng tai nạn. Ông Chu Sỹ Mởn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok-thông tin: “Lãnh đạo xã quán triệt cán bộ, đảng viên và người dân không được chủ quan, cần chủ động theo dõi thời tiết, thực hiện các khuyến cáo của ngành chức năng và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai”.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng-chống thiên tai, trong đó có Công văn số 1361 ngày 26-5-2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về chủ động ứng phó với mưa giông kèm theo gió giật mạnh và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã xuất kinh phí hơn 100 triệu đồng và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ thêm 20 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Ia Sao khắc phục hậu quả thiên tai”.